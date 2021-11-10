Президент Польши заявил, что Варшаве не нужна помощь НАТО из-за эскалации ситуации на границе с Беларусью

Дуда (слева) рассказал, что находится в постоянном контакте со Столтенбергом (справа) Фото: EPA

По словам президента, он пребывает в постоянном контакте с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и информирует его о развитии ситуации на польско-белорусской границе.

Генсек Альянса попросил сообщать о любой эскалации, которая могла бы оправдать действия НАТО, рассказал Дуда.

По мнению главы Польского государства, пока такой необходимости нет. В Варшаве контролируют ситуацию, но в то же время "благодарны всем соседям и союзникам", отметил Дуда.