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Президент Польши заявил, что Варшаве не нужна помощь НАТО из-за эскалации ситуации на границе с Беларусью

Дуда (слева) рассказал, что находится в постоянном контакте со Столтенбергом (справа)
Дуда (слева) рассказал, что находится в постоянном контакте со Столтенбергом (справа)
Фото: EPA

Польша пока не нуждается в помощи НАТО из-за миграционного кризиса на границе с Беларусью, службы страны готовы к различным вариантам развития ситуации. Об этом 9 ноября заявил президент Польши Анджей Дуда, сообщило Polskie Radio.

По словам президента, он пребывает в постоянном контакте с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и информирует его о развитии ситуации на польско-белорусской границе.

Генсек Альянса попросил сообщать о любой эскалации, которая могла бы оправдать действия НАТО, рассказал Дуда.

По мнению главы Польского государства, пока такой необходимости нет. В Варшаве контролируют ситуацию, но в то же время "благодарны всем соседям и союзникам", отметил Дуда.

Контекст:

17 сентября премьер-министр Польши Моравецкий заявил, что на территории Беларуси находятся более 10 тыс. мигрантов из стран Ближнего Востока, которых могут использовать для проведения гибридной атаки против Польши и Литвы.

По данным издания Welt am Sonntag, Беларусь удвоила число авиарейсов из стран Ближнего Востока, их чаще всего используют нелегалы для дальнейшей миграции в страны ЕС.

Из-за наплыва мигрантов власти ЛитвыЛатвии и Польши решили построить забор на границах с Беларусью.

Президенты Литвы, Латвии, Эстонии и Польши во время встречи в Киеве 23 августа выпустили совместную декларацию. В заявлении миграционный кризис на границе с Беларусью они назвали "политически управляемой гибридной операцией, осуществляемой режимом Лукашенко", в которой "эксплуатируют беззащитных граждан третьих стран". Ее цель – "отвлечь внимание от участившихся нарушений прав человека и гражданина со стороны режима".

7 ноября нелегальные мигранты атаковали посты польских пограничников и пытались сломать забор на границе с Беларусью.

Утром 8 ноября белорусские СМИ сообщили, что к границе с Польшей выдвинулась многочисленная колонна мигрантов, их сопровождают люди в военной форме. В Госпогранкомитете Беларуси заявили, что на этот "шаг отчаяния" беженцев "сподвигло равнодушие и бесчеловечное отношение польских властей", а белорусская сторона "принимает необходимые меры для обеспечения бесперебойного функционирования каналов международных сообщений, а также безопасности людей, двигающихся по автомагистрали".

В связи с этим министерство обороны Польши повысило готовность войск территориальной обороны на границе с Беларусью. На границе дежурят более 12 тыс. солдат. Кроме того, Польша направила для патрулирования границы с Беларусью военные вертолеты.

Теги: НАТО, Беларусь, Польша, граница, Йенс Столтенберг, пограничники, кризис, Варшава, Анджей Дуда, мигранты, президент, нелегалы, ЕС
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