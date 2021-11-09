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В Беларуси на границе с Польшей скопились сотни мигрантов, желающих попасть в Евросоюз. Фоторепортаж

Сегодня 17.31
Возле границы с Польшей на территории Беларуси сотни мигрантов разбили лагерь и пытались прорваться в Евросоюз. Польская погранслужба утверждает, что ситуация находится под постоянным контролем белорусских спецслужб. Министерство обороны Польши повысило готовность войск территориальной обороны на границе с Беларусью. В Евросоюзе объяснили, что мигрантов привлекают через белорусские диппредставительства. Фотографии с границы Польши и Беларуси опубликовало агентство ЕРА.
Теги: Беларусь, Польша, граница, спецслужбы, мигранты, Евросоюз, лагерь
 

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