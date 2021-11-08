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В Польше опубликовали видео, как нелегалы бросают камни и ломают забор на границе с Беларусью

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В Польше ежедневно предотвращают сотни попыток незаконного пересечения границы с Беларусью, отметили в погранслужбе страны
В Польше ежедневно предотвращают сотни попыток незаконного пересечения границы с Беларусью, отметили в погранслужбе страны
Фото: 18 Dywizja Zmechanizowana / Twitter

Нелегальные мигранты атакуют посты пограничников Польши и пытаются сломать забор на границе с Беларусью. Видео инцидентов на польско-белорусской границе 7 ноября в Twitter опубликовали минобороны и пограничная служба Польши.

На видео от минобороны зафиксировано, как нелегалы бросают в польских пограничников камни и другие предметы со стороны Беларуси.

"Польские солдаты и офицеры пограничной службы сталкиваются с такими ситуациями ежедневно. Группа мигрантов, молодых ребят, в присутствии хотя бы одного белоруса сегодня напала на наши посты", – говорится в сообщении оборонного ведомства.

На опубликованном пограничниками видео видно нелегалов, которые с помощью палок пытаются сломать забор на границе между Польшей и Беларусью.

"Ежедневно мы предотвращаем сотни попыток незаконного пересечения границы Польши и Беларуси. Вот почему так важно быстро построить прочный барьер", – подчеркнули в службе.

По данным издания Welt am Sonntag, Беларусь удвоила число авиарейсов из стран Ближнего Востока, их чаще всего используют нелегалы для дальнейшей миграции в страны ЕС.

Контекст:

В этом году страны Балтии и Польша столкнулись с проблемой нелегальной миграции из Беларуси.

В Литве считают, что Александр Лукашенко, который называет себя президентом Беларуси, намеренно ослабил контроль над границей со своей стороны. В минобороны Литвы заявляли, что Беларусь инструктирует нелегалов на границе.

13 июля литовский Сейм официально признал наплыв мигрантов из Беларуси гибридной агрессией. Кроме Литвы, чрезвычайную ситуацию на границе с Беларусью объявили в Латвии и Польше.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий говорил 17 сентября, что на территории Беларуси находятся более 10 тыс. мигрантов из стран Ближнего Востока, которых могут использовать для проведения гибридной атаки против Польши и Литвы.

Из-за наплыва мигрантов на границе с Беларусью построить забор решили власти ЛитвыЛатвии и Польши.

Президенты Литвы, Латвии, Эстонии и Польши Гитанас Науседа, Эгилс Левитс, Керсти Кальюлайд и Анджей Дуда во время встречи в Киеве 23 августа выпустили совместную декларацию. В заявлении миграционный кризис на границе с Беларусью они назвали "политически управляемой гибридной операцией, осуществляемой режимом Лукашенко", в которой "эксплуатируют беззащитных граждан третьих стран". Ее цель – "отвлечь внимание от участившихся нарушений прав человека и гражданина со стороны режима".

Теги: Беларусь, Польша, миграция, граница, пограничники, кризис, видео, Минобороны, мигранты, нелегалы, ЕС, забор на границе с Беларусью
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