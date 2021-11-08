В Польше опубликовали видео, как нелегалы бросают камни и ломают забор на границе с Беларусью

В Польше ежедневно предотвращают сотни попыток незаконного пересечения границы с Беларусью, отметили в погранслужбе страны Фото: 18 Dywizja Zmechanizowana / Twitter

На видео от минобороны зафиксировано, как нелегалы бросают в польских пограничников камни и другие предметы со стороны Беларуси.

"Польские солдаты и офицеры пограничной службы сталкиваются с такими ситуациями ежедневно. Группа мигрантов, молодых ребят, в присутствии хотя бы одного белоруса сегодня напала на наши посты", – говорится в сообщении оборонного ведомства.

Z takimi sytuacjami codziennie mierz * si * polscy * o * nierze i funkcjonariusze Stra * y Granicznej. Grupa migrantów - m * odych m * czyzn - w obecno * ci co najmniej jednego Bia * orusina zaatakowa * a dzi * nasze posterunki. pic.twitter.com/lNjA7zamIr — Ministerstwo Obrony Narodowej * (@MON_GOV_PL) November 7, 2021

На опубликованном пограничниками видео видно нелегалов, которые с помощью палок пытаются сломать забор на границе между Польшей и Беларусью.

"Ежедневно мы предотвращаем сотни попыток незаконного пересечения границы Польши и Беларуси. Вот почему так важно быстро построить прочный барьер", – подчеркнули в службе.

Ka * dego dnia udaremniamy setki prób nielegalnego przekroczenia granicy * . To w * a * nie dlatego szybkie stworzenie solidnej bariery jest tak wa * ne. #NaGranicy pic.twitter.com/BCUYzfgxt5 — Stra * Graniczna (@Straz_Graniczna) November 7, 2021

По данным издания Welt am Sonntag, Беларусь удвоила число авиарейсов из стран Ближнего Востока, их чаще всего используют нелегалы для дальнейшей миграции в страны ЕС.