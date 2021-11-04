"Каждый день нагнетают эскалацию". В Польше опубликовали фото белорусских пограничников с ножницами для резки забора

"Наши солдаты сфотографировали белорусских пограничников с ножницами, которые режут забор. Подобные пограничные ситуации – обычное дело. Кризис на границе вызвал режим [называющего себя президентом Беларуси Александра] Лукашенко", – написал Блащак в комментарии к фото.

По его словам, со стороны Беларуси продолжают провоцировать пограничников Польши.

"Каждый день белорусы пытаются нагнетать эскалацию, используют провокации и подталкивают мигрантов на польскую сторону", – отметил Блащак.

Nasi * o * nierze sfotografowali bia * oruskich pograniczników z no * ycami do ci * cia p * otu. Takie sytuacje na granicy s * codzienno * ci * . Kryzys na granicy spowodowa * re * im * ukaszenki. Bia * orusini ka * dego dnia d * do eskalacji, stosuj * prowokacje i przepychaj * migrantów na polsk * stron * pic.twitter.com/zlb2SgTcI4 — Mariusz B * aszczak (@mblaszczak) November 4, 2021

В минобороны Польши сообщили в четверг, что 3 ноября на границе белорусские военные угрожали открыть огонь по их солдатам.

В тот же день спикер министра-координатора по вопросам польских спецслужб Станислав Жарин рассказал, что на границе с Беларусью польский патруль обнаружил неизвестных людей с оружием. Они перезарядили оружие и направились в сторону границы с Беларусью, отмечал он.