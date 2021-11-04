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"Каждый день нагнетают эскалацию". В Польше опубликовали фото белорусских пограничников с ножницами для резки забора

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Из-за наплыва мигрантов власти Польши решили построить забор на границе с Беларусью
Из-за наплыва мигрантов власти Польши решили построить забор на границе с Беларусью
Фото: Ministerstwo Obrony Narodowej / Twitter

Военнослужащие Польши сделали фото пограничников Беларуси с ножницами для резки метала, они патрулировали границу вдоль возведенного забора между странами. Снимок в Twitter 4 ноября опубликовал министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.

"Наши солдаты сфотографировали белорусских пограничников с ножницами, которые режут забор. Подобные пограничные ситуации – обычное дело. Кризис на границе вызвал режим [называющего себя президентом Беларуси Александра] Лукашенко", – написал Блащак в комментарии к фото.

По его словам, со стороны Беларуси продолжают провоцировать пограничников Польши.

"Каждый день белорусы пытаются нагнетать эскалацию, используют провокации и подталкивают мигрантов на польскую сторону", – отметил Блащак.

В минобороны Польши сообщили в четверг, что 3 ноября на границе белорусские военные угрожали открыть огонь по их солдатам.

В тот же день спикер министра-координатора по вопросам польских спецслужб Станислав Жарин рассказал, что на границе с Беларусью польский патруль обнаружил неизвестных людей с оружием. Они перезарядили оружие и направились в сторону границы с Беларусью, отмечал он.

Контекст:

В этом году страны Балтии и Польша столкнулись с проблемой нелегальной миграции из Беларуси.

В Литве считают, что Лукашенко намеренно ослабил контроль над границей со своей стороны. В минобороны Литвы заявляли, что Беларусь инструктирует нелегалов на границе.

13 июля литовский Сейм официально признал наплыв мигрантов из Беларуси гибридной агрессией. Кроме Литвы, чрезвычайную ситуацию на границе с Беларусью объявили в Латвии и Польше.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий говорил 17 сентября, что на территории Беларуси находятся более 10 тыс. мигрантов из стран Ближнего Востока, которых могут использовать для проведения гибридной атаки против Польши и Литвы.

Из-за наплыва мигрантов на границе с Беларусью построить забор решили власти ЛитвыЛатвии и Польши.

Президенты Литвы, Латвии, Эстонии и Польши Гитанас Науседа, Эгилс Левитс, Керсти Кальюлайд и Анджей Дуда во время встречи в Киеве 23 августа выпустили совместную декларацию. В заявлении миграционный кризис на границе с Беларусью они назвали "политически управляемой гибридной операцией, осуществляемой режимом Лукашенко", в которой "эксплуатируют беззащитных граждан третьих стран". Ее цель – "отвлечь внимание от участившихся нарушений прав человека и гражданина со стороны режима".

Теги: Беларусь, Польша, Александр Лукашенко, военные, граница, пограничники, кризис, Минобороны, мигранты, Мариуш Блащак, нелегалы
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