В Польшу из Беларуси вторглась группа неизвестных в военной форме. МИД страны вызвал белорусского дипломата

Спикер министра-координатора по вопросам польских спецслужб Станислав Жарин сообщил в Twitter, что в ночь на вторник 2 ноября польские военные заметили на территории страны трех человек в форме с огнестрельным оружием.
После попытки польского патруля установить с ними контакт неизвестные перезарядили оружие, а затем направились в сторону границы с Беларусью.
Kolejna prowokacja! We wtorek w nocy (2 listopada o godz. 1:45) polscy * o * nierze zauwa * yli na terytorium RP trzy umundurowane osoby, z broni * d * ug * .— Stanis * aw * aryn (@StZaryn) November 3, 2021
Po próbie nawi * zania kontaktu przez polski patrol, nieznane osoby prze * adowa * y bro * , a potem oddali * y si * w kierunku Bia * orusi.
В МИД Польши сообщили, что в связи с инцидентом вызвали временного поверенного по делам Беларуси в Польше Александра Чесновского.
Во время встречи заместитель главы польского МИД Петр Вавжик заявил белорусскому дипломату, что подобного рода действия неприемлемы и имеют признаки целенаправленной эскалации.
В этом году страны Балтии и Польша столкнулись с проблемой нелегальной миграции из Беларуси.
В Литве считают, что Лукашенко намеренно ослабил контроль над границей со своей стороны. В минобороны Литвы заявляли, что Беларусь инструктирует нелегалов на границе.
13 июля литовский Сейм официально признал наплыв мигрантов из Беларуси гибридной агрессией. Кроме Литвы, чрезвычайную ситуацию на границе с Беларусью объявили в Латвии и Польше.
Моравецкий говорил 17 сентября, что на территории Беларуси находятся более 10 тыс. мигрантов из стран Ближнего Востока, которых могут использовать для проведения гибридной атаки против Польши и Литвы.
Из-за наплыва мигрантов на границе с Беларусью построить забор решили власти Литвы, Латвии и Польши.
Президенты Литвы, Латвии, Эстонии и Польши Гитанас Науседа, Эгилс Левитс, Керсти Кальюлайд и Анджей Дуда во время встречи в Киеве 23 августа выпустили совместную декларацию. В заявлении миграционный кризис на границе с Беларусью они назвали "политически управляемой гибридной операцией, осуществляемой режимом Лукашенко", в которой "эксплуатируют беззащитных граждан третьих стран". Ее цель – "отвлечь внимание от участившихся нарушений прав человека и гражданина со стороны режима".