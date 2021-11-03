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В Польшу из Беларуси вторглась группа неизвестных в военной форме. МИД страны вызвал белорусского дипломата

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После встречи с польскими военными вооруженные люди ушли в сторону Беларуси
После встречи с польскими военными вооруженные люди ушли в сторону Беларуси
Фото: EPA

Трое неизвестных в военной форме и с огнестрельным оружием ночью 2 ноября проникли в Польшу с территории Беларуси и покинули ее при обнаружении польскими военнослужащими. В связи с этим в МИД Польши был вызван временный поверенный по делам Беларуси в этой стране, сообщает 3 ноября RMF24.

Спикер министра-координатора по вопросам польских спецслужб Станислав Жарин сообщил в Twitter, что в ночь на вторник 2 ноября польские военные заметили на территории страны трех человек в форме с огнестрельным оружием. 

После попытки польского патруля установить с ними контакт неизвестные перезарядили оружие, а затем направились в сторону границы с Беларусью.

В МИД Польши сообщили, что в связи с инцидентом вызвали временного поверенного по делам Беларуси в Польше Александра Чесновского.

Во время встречи заместитель главы польского МИД Петр Вавжик заявил белорусскому дипломату, что подобного рода действия неприемлемы и имеют признаки целенаправленной эскалации.

Контекст:

В этом году страны Балтии и Польша столкнулись с проблемой нелегальной миграции из Беларуси.

В Литве считают, что Лукашенко намеренно ослабил контроль над границей со своей стороны. В минобороны Литвы заявляли, что Беларусь инструктирует нелегалов на границе.

13 июля литовский Сейм официально признал наплыв мигрантов из Беларуси гибридной агрессией. Кроме Литвы, чрезвычайную ситуацию на границе с Беларусью объявили в Латвии и Польше.

Моравецкий говорил 17 сентября, что на территории Беларуси находятся более 10 тыс. мигрантов из стран Ближнего Востока, которых могут использовать для проведения гибридной атаки против Польши и Литвы.

Из-за наплыва мигрантов на границе с Беларусью построить забор решили власти ЛитвыЛатвии и Польши.

Президенты Литвы, Латвии, Эстонии и Польши Гитанас Науседа, Эгилс Левитс, Керсти Кальюлайд и Анджей Дуда во время встречи в Киеве 23 августа выпустили совместную декларацию. В заявлении миграционный кризис на границе с Беларусью они назвали "политически управляемой гибридной операцией, осуществляемой режимом Лукашенко", в которой "эксплуатируют беззащитных граждан третьих стран". Ее цель – "отвлечь внимание от участившихся нарушений прав человека и гражданина со стороны режима".

Теги: Беларусь, Польша, военные, граница, МИД Польши, пограничники, вторжение, МИД Беларуси
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