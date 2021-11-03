В Польшу из Беларуси вторглась группа неизвестных в военной форме. МИД страны вызвал белорусского дипломата

После встречи с польскими военными вооруженные люди ушли в сторону Беларуси Фото: EPA

Спикер министра-координатора по вопросам польских спецслужб Станислав Жарин сообщил в Twitter, что в ночь на вторник 2 ноября польские военные заметили на территории страны трех человек в форме с огнестрельным оружием.

После попытки польского патруля установить с ними контакт неизвестные перезарядили оружие, а затем направились в сторону границы с Беларусью.

Kolejna prowokacja! We wtorek w nocy (2 listopada o godz. 1:45) polscy * o * nierze zauwa * yli na terytorium RP trzy umundurowane osoby, z broni * d * ug * .



Po próbie nawi * zania kontaktu przez polski patrol, nieznane osoby prze * adowa * y bro * , a potem oddali * y si * w kierunku Bia * orusi. — Stanis * aw * aryn (@StZaryn) November 3, 2021

В МИД Польши сообщили, что в связи с инцидентом вызвали временного поверенного по делам Беларуси в Польше Александра Чесновского.

Во время встречи заместитель главы польского МИД Петр Вавжик заявил белорусскому дипломату, что подобного рода действия неприемлемы и имеют признаки целенаправленной эскалации.