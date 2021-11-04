Минобороны Польши заявило, что на границе белорусские военные угрожали открыть огонь по их солдатам

Польские солдаты не дали себя спровоцировать, отметили в минобороны Фото: Poland MOD / Twitter (архив)

"Вчера произошла очередная провокация против польских солдат, охраняющих границу. Польские солдаты обнаружили у границы группу из 250 мигрантов. Белорусские солдаты, охранявшие их, угрожали открыть огонь по нашим солдатам", – говорится в сообщении.

В минобороны Польши отметили, что "польские солдаты не позволяли себя спровоцировать, эскалации не было".

"Действия белорусских солдат выглядели не только как попытка обострения ситуации, но и как попытка скрыть факт проникновения группы мигрантов на территорию Республики Польша", – объяснили в оборонном ведомстве.

The * soldiers did not allow themselves to be provoked and there was no escalation. The actions of * soldiers looked like an attempt to escalate the situation, but also an attempt to conceal the fact that a group of migrants had entered the territory of Republic of Poland * . — Poland MOD * (@Poland_MOD) November 4, 2021

3 ноября спикер министра-координатора по вопросам польских спецслужб Станислав Жарин сообщал, что на границе с Беларусью польский патруль обнаружил неизвестных с оружием. Неизвестные люди перезарядили оружие и направились в сторону границы с Беларусью, отметил он.