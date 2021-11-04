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Минобороны Польши заявило, что на границе белорусские военные угрожали открыть огонь по их солдатам

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Польские солдаты не дали себя спровоцировать, отметили в минобороны
Польские солдаты не дали себя спровоцировать, отметили в минобороны
Фото: Poland MOD / Twitter (архив)

3 ноября на границе Польши и Беларуси была провокация, связанная с мигрантами. Об этом 4 ноября в Twitter проинформировало министерство обороны Польши.

"Вчера произошла очередная провокация против польских солдат, охраняющих границу. Польские солдаты обнаружили у границы группу из 250 мигрантов. Белорусские солдаты, охранявшие их, угрожали открыть огонь по нашим солдатам", – говорится в сообщении.

В минобороны Польши отметили, что "польские солдаты не позволяли себя спровоцировать, эскалации не было".

"Действия белорусских солдат выглядели не только как попытка обострения ситуации, но и как попытка скрыть факт проникновения группы мигрантов на территорию Республики Польша", – объяснили в оборонном ведомстве.

3 ноября спикер министра-координатора по вопросам польских спецслужб Станислав Жарин сообщал, что на границе с Беларусью польский патруль обнаружил неизвестных с оружием. Неизвестные люди перезарядили оружие и направились в сторону границы с Беларусью, отметил он.

Контекст:

В этом году страны Балтии и Польша столкнулись с проблемой нелегальной миграции из Беларуси.

В Литве считают, что называющий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко намеренно ослабил контроль над границей со своей стороны. В минобороны Литвы заявляли, что Беларусь инструктирует нелегалов на границе.

13 июля литовский Сейм официально признал наплыв мигрантов из Беларуси гибридной агрессией. Кроме Литвы, чрезвычайную ситуацию на границе с Беларусью объявили в Латвии и Польше.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий говорил 17 сентября, что на территории Беларуси находятся более 10 тыс. мигрантов из стран Ближнего Востока, которых могут использовать для проведения гибридной атаки против Польши и Литвы.

Из-за наплыва мигрантов на границе с Беларусью построить забор решили власти ЛитвыЛатвии и Польши.

Президенты Литвы, Латвии, Эстонии и Польши Гитанас Науседа, Эгилс Левитс, Керсти Кальюлайд и Анджей Дуда во время встречи в Киеве 23 августа выпустили совместную декларацию. В заявлении миграционный кризис на границе с Беларусью они назвали "политически управляемой гибридной операцией, осуществляемой режимом Лукашенко", в которой "эксплуатируют беззащитных граждан третьих стран". Ее цель – "отвлечь внимание от участившихся нарушений прав человека и гражданина со стороны режима".

Теги: Беларусь, Польша, оружие, военные, граница, провокации, Минобороны, мигранты
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