Минобороны Польши заявило, что на границе белорусские военные угрожали открыть огонь по их солдатам

"Вчера произошла очередная провокация против польских солдат, охраняющих границу. Польские солдаты обнаружили у границы группу из 250 мигрантов. Белорусские солдаты, охранявшие их, угрожали открыть огонь по нашим солдатам", – говорится в сообщении.
В минобороны Польши отметили, что "польские солдаты не позволяли себя спровоцировать, эскалации не было".
"Действия белорусских солдат выглядели не только как попытка обострения ситуации, но и как попытка скрыть факт проникновения группы мигрантов на территорию Республики Польша", – объяснили в оборонном ведомстве.
The * soldiers did not allow themselves to be provoked and there was no escalation. The actions of * soldiers looked like an attempt to escalate the situation, but also an attempt to conceal the fact that a group of migrants had entered the territory of Republic of Poland * .— Poland MOD * (@Poland_MOD) November 4, 2021
3 ноября спикер министра-координатора по вопросам польских спецслужб Станислав Жарин сообщал, что на границе с Беларусью польский патруль обнаружил неизвестных с оружием. Неизвестные люди перезарядили оружие и направились в сторону границы с Беларусью, отметил он.
В этом году страны Балтии и Польша столкнулись с проблемой нелегальной миграции из Беларуси.
В Литве считают, что называющий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко намеренно ослабил контроль над границей со своей стороны. В минобороны Литвы заявляли, что Беларусь инструктирует нелегалов на границе.
13 июля литовский Сейм официально признал наплыв мигрантов из Беларуси гибридной агрессией. Кроме Литвы, чрезвычайную ситуацию на границе с Беларусью объявили в Латвии и Польше.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий говорил 17 сентября, что на территории Беларуси находятся более 10 тыс. мигрантов из стран Ближнего Востока, которых могут использовать для проведения гибридной атаки против Польши и Литвы.
Из-за наплыва мигрантов на границе с Беларусью построить забор решили власти Литвы, Латвии и Польши.
Президенты Литвы, Латвии, Эстонии и Польши Гитанас Науседа, Эгилс Левитс, Керсти Кальюлайд и Анджей Дуда во время встречи в Киеве 23 августа выпустили совместную декларацию. В заявлении миграционный кризис на границе с Беларусью они назвали "политически управляемой гибридной операцией, осуществляемой режимом Лукашенко", в которой "эксплуатируют беззащитных граждан третьих стран". Ее цель – "отвлечь внимание от участившихся нарушений прав человека и гражданина со стороны режима".