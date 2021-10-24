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Польша собирается отправить гуманитарный конвой для мигрантов на границе с Беларусью

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Прошлый раз белорусская сторона не приняла гумконвой из Польши
Прошлый раз белорусская сторона не приняла гумконвой из Польши
Фото: ЕРА

Польша собирается отправить гуманитарную помощь мигрантам, которые находятся на границе с Беларусью. Об этом сообщил в Twitter президент Польши Анджей Дуда 23 октября.

Польша собирается передать мигрантам палатки, кровати и одеяла, написал Дуда.

"На встрече с [польским] премьером Матеушем Моравецким я предложил отправить гуманитарный конвой на границу с Беларусью. Необходимо помочь мигрантам, которые находятся с белорусской стороны границы. Призываю Беларусь пустить эту помощь", – написал он.

Глава Государственного агентства стратегических резервов (ГАСР) Польши Михал Кучмеровский отметил, что конвой отправят на погранпереход в Бобровниках. Там он будет ждать решения властей Беларуси, сообщило RMF FM.

Предыдущий гуманитарный конвой для мигрантов Польша отправляла 23 августа, но белорусская сторона его не приняла, сообщил журнал Rzeczpospolita.

Контекст:

В этом году страны Балтии и Польша столкнулись с увеличением потока нелегальной миграции из Беларуси.

В Евросоюзе считают, что считающий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко намеренно ослабил контроль над границей со своей стороны. В минобороны Литвы заявляли, что Беларусь инструктирует нелегалов на границе.

Премьер-министры Латвии, Эстонии и Литвы Кришьянис Кариньш, Кая Каллас и Ингрида Шимоните 6 августа призвали расширить санкции против Беларуси из-за нелегальных мигрантов. Они осудили попытки властей Беларуси "использовать нелегальную миграцию для оказания политического давления на Европейский союз и его государства-члены". Премьеры трех стран отметили, что ухудшение ситуации на границе ЕС требует "быстрого, жесткого и решительного" ответа "белорусскому режиму".

13 июля литовский Сейм официально признал наплыв мигрантов из Беларуси гибридной агрессией. Кроме Литвы, чрезвычайную ситуацию на границе с Беларусью объявили в Латвии и Польше.

Моравецкий говорил 17 сентября, что на территории Беларуси находятся более 10 тыс. мигрантов из стран Ближнего Востока, которых могут использовать для проведения гибридной атаки против Польши и Литвы.

Президенты Литвы, Латвии, Эстонии и Польши Гитанас Науседа, Эгилс Левитс, Керсти Кальюлайд и Дуда во время встречи в Киеве 23 августа выпустили совместную декларацию. В заявлении миграционный кризис на границе с Беларусью они назвали "политически управляемой гибридной операцией, осуществляемой режимом Лукашенко", в которой "эксплуатируют беззащитных граждан третьих стран". Ее цель – "отвлечь внимание от участившихся нарушений прав человека и гражданина со стороны режима".

Власти ЛитвыЛатвии и Польши сообщали о намерении построить заборы с колючей проволокой вдоль границы.

В ООН сообщали 6 сентября, что к тому моменту уже несколько недель большое количество мигрантов без крыши над головой в антисанитарных условиях находилось на границе Беларуси с Евросоюзом. Людям не хватает воды, продуктов питания, у них ограничен доступ к медицинской помощи.

В начале октября ПАСЕ призвала власти Латвии, Литвы и Польши предоставлять доступ к процедурам предоставления убежища всем, кто ищет международной защиты, а к задержанию мигрантов прибегать только в качестве крайней меры. В резолюции напомнили об обязательстве государств-членов соблюдать принцип невыдворения и запрет на коллективную высылку иностранцев.

В октябре в Польше тысячи людей протестовали против выдворения мигрантов. Они отмечали, что из-за чрезвычайного положения на границе неправительственные организации, правозащитники и журналисты не могут попасть в приграничный район, где мигранты умирают от переохлаждения, истощения, отсутствия медицинской помощи.

Теги: Беларусь, Польша, миграция, Европейский союз, Анджей Дуда, мигранты, Матеуш Моравецкий, нелегалы
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