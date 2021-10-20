Глава МИД Литвы предложил запретить полеты в ЕС авиакомпаниям, которые имеют рейсы в Минск

По словам Ландсбергиса, миграционный кризис на границах Литвы, Латвии и Польши не утихает Фото: EPA

По словам Ландсбергиса, миграционный кризис на границах Литвы, Латвии и Польши не утихает. По его мнению, Еврокомиссия должна пересмотреть свои приоритеты и вернуть вопрос миграции на первое место в повестке дня.

Как отметил Ландсбергис, дискуссия на встрече глав МИД стран ЕС получилась оживленной, в частности началось обсуждение, "какие конкретные действия может предпринять Европейская комиссия".

Глава МИД Литвы считает, что кроме строительства забора на границах с Беларусью, есть политические меры, которые можно предпринять. Среди них – санкции ЕС относительно тех авиакомпаний, которые летают в Минск.

Ландсбергис подчеркнул, что "большинство авиакомпаний летают в Минск из различных столиц стран Ближнего Востока, и они также летают в Европейский Союз".