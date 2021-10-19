В ЕС хотят ввести санкции против "Белавиа" из-за наплыва мигрантов из Беларуси

Боррель после встречи глав МИД стран – членов ЕС сказал, что есть список государств, откуда мигранты попадают в Беларусь, а позже штурмуют границы Евросоюза.

ЕС будет переубеждать их, что власти Беларуси использует людей как оружие, отметил дипломат. В свою очередь, Брюссель готов ввести санкции против "Белавиа".

"Есть национальная компания Беларуси "Белавиа", есть другие авиалинии. Мы собираемся взаимодействовать со всеми этими странами, чтобы объяснить ситуацию, использовать все рычаги, которые нам дают действующие правила авиатранспорта. И мы готовы ввести санкции против национальной компании Беларуси", – подчеркнул Боррель.

Как отмечает "Европейская правда", зарегистрированные в ЕС компании сдают в лизинг самолеты "Белавиа". Принятые санкции запретят им иметь дело с национальной авиакомпанией Беларуси.

"Белавиа" создана в 1996 году, является крупнейшим авиаперевозчиком Беларуси. Как сообщается на сайте авиакомпании, ее парк насчитывает 29 самолетов.