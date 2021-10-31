ГОРДОН
 
 
МИР

Польские депутаты одобрили строительство забора на границе с Беларусью. На это потратят более $405 млн

Польша построила забор из колючей проволоки на границе с Беларусью
Польша построила забор из колючей проволоки на границе с Беларусью
Фото: ЕРА

Польские депутаты 29 октября одобрили строительство на границе с Беларусью нового забора за 1,6 млрд злотых (более $405 млн). Об этом написала газета Niezalezna.

Из указанной суммы 1,5 млрд злотых ($376 млн) пойдет на строительство ограждений, а 115 млн злотых ($29 млн) – на датчики.

Associated Press сообщило, что депутаты пошли на такой шаг из-за увеличения потока нелегальных мигрантов. Теперь документ должен одобрить президент Польши Анджей Дуда.

Польша построила забор из колючей проволоки на границе с Беларусью и направила тысячи пограничников, солдат и полицейских, но эти меры не остановили мигрантов, отметило агентство. Польша также ведет переговоры с пограничным агентством Европейского союза Frontex по возврату мигрантов обратно в их страны.

Контекст:

В этом году страны Балтии и Польша столкнулись с увеличением потока нелегальной миграции из Беларуси.

В Евросоюзе считают, что считающий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко намеренно ослабил контроль над границей со своей стороны. В минобороны Литвы заявляли, что Беларусь инструктирует нелегалов на границе.

Премьер-министры Латвии, Эстонии и Литвы Кришьянис Кариньш, Кая Каллас и Ингрида Шимоните 6 августа призвали расширить санкции против Беларуси из-за нелегальных мигрантов. Они осудили попытки властей Беларуси "использовать нелегальную миграцию для оказания политического давления на Европейский союз и его государства-члены". Премьеры трех стран отметили, что ухудшение ситуации на границе ЕС требует "быстрого, жесткого и решительного" ответа "белорусскому режиму".

13 июля литовский Сейм официально признал наплыв мигрантов из Беларуси гибридной агрессией. Кроме Литвы, чрезвычайную ситуацию на границе с Беларусью объявили в Латвии и Польше.

Премьер Польши Матеуш Моравецкий говорил 17 сентября, что на территории Беларуси находятся более 10 тыс. мигрантов из стран Ближнего Востока, которых могут использовать для проведения гибридной атаки против Польши и Литвы.

Президенты Литвы, Латвии, Эстонии и Польши Гитанас Науседа, Эгилс Левитс, Керсти Кальюлайд и Дуда во время встречи в Киеве 23 августа выпустили совместную декларацию. В заявлении миграционный кризис на границе с Беларусью они назвали "политически управляемой гибридной операцией, осуществляемой режимом Лукашенко", в которой "эксплуатируют беззащитных граждан третьих стран". Ее цель – "отвлечь внимание от участившихся нарушений прав человека и гражданина со стороны режима".

Власти ЛитвыЛатвии и Польши сообщали о намерении построить заборы с колючей проволокой вдоль границы.

В ООН сообщали 6 сентября, что к тому моменту уже несколько недель большое количество мигрантов без крыши над головой в антисанитарных условиях находилось на границе Беларуси с Евросоюзом. Людям не хватает воды, продуктов питания, у них ограничен доступ к медицинской помощи.

В начале октября ПАСЕ призвала власти Латвии, Литвы и Польши предоставлять доступ к процедурам предоставления убежища всем, кто ищет международной защиты, а к задержанию мигрантов прибегать только в качестве крайней меры. В резолюции напомнили об обязательстве государств-членов соблюдать принцип невыдворения и запрет на коллективную высылку иностранцев.

В октябре в Польше тысячи людей протестовали против выдворения мигрантов. Они отмечали, что из-за чрезвычайного положения на границе неправительственные организации, правозащитники и журналисты не могут попасть в приграничный район, где мигранты умирают от переохлаждения, истощения, отсутствия медицинской помощи.

Теги: Беларусь, Польша, пограничники, строительство, Анджей Дуда, мигранты, нелегалы
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Полякова рассекретила свой вес и призналась, что колет ботокс
  Полякова рассекретила свой вес и призналась, что колет ботокс
"Огонь орехи", "Секс-богиня". Maruv с шоу-балетом блеснула ягодицами на камеру
"Огонь орехи", "Секс-богиня". Maruv с шоу-балетом блеснула ягодицами на камеру
"Запаковывали всем павильоном". Ефросинина примерила соблазнительное латексное платье
"Запаковывали всем павильоном". Ефросинина примерила соблазнительное латексное платье
"Андр Танерфельд", "Выразительный образ". Андре Тан к Хэллоуину нарядился Лагерфельдом
"Андр Танерфельд", "Выразительный образ". Андре Тан к Хэллоуину нарядился Лагерфельдом
"Попробуйте использовать мозги по назначению". Каминская жестко ответила на обвинения в распространении COVID-19
"Попробуйте использовать мозги по назначению". Каминская жестко ответила на обвинения в распространении COVID-19
"Ура, раскорячка", "Проветривание". Волочкова в шпагате оседлала гидроцикл
"Ура, раскорячка", "Проветривание". Волочкова в шпагате оседлала гидроцикл
Дорофеева рассказала, почему распалась группа "Время и Стекло"
Дорофеева рассказала, почему распалась группа "Время и Стекло"
"Сексуальная богиня красоты", "Сладкие фантазии рыбака". Астафьева в эротичном белье снялась на природе
"Сексуальная богиня красоты", "Сладкие фантазии рыбака". Астафьева в эротичном белье снялась на природе
"Поменяйте стилиста". Каменских похвасталась перед подписчиками новым ярким образом
"Поменяйте стилиста". Каменских похвасталась перед подписчиками новым ярким образом
"Копия Гаги", "Богиня". Дорофеева оголилась на камеру
"Копия Гаги", "Богиня". Дорофеева оголилась на камеру
"Какие тыковки", "Одни сиськи и голое тело". Блогер Пустовит полностью обнажилась для образа на Хэллоуин
"Какие тыковки", "Одни сиськи и голое тело". Блогер Пустовит полностью обнажилась для образа на Хэллоуин
Ани Лорак в бикини похвасталась стройной фигурой
Ани Лорак в бикини похвасталась стройной фигурой
"На Шерон Стоун похожа", "Чувственная и сексуальная". Тина Кароль поделилась стильными образами из нового клипа
"На Шерон Стоун похожа", "Чувственная и сексуальная". Тина Кароль поделилась стильными образами из нового клипа
"Пошло", "Sexy woman". Лобода в прозрачном платье станцевала на пляже
"Пошло", "Sexy woman". Лобода в прозрачном платье станцевала на пляже
"Поправилась на 35 кг за беременность". Блогер Юлия Леус рассказала, как худела после родов
"Поправилась на 35 кг за беременность". Блогер Юлия Леус рассказала, как худела после родов
  "Переборщила", "Ужас". Тринчер в образе монахини появилась в клипе блогера Машуковского
  "Переборщила", "Ужас". Тринчер в образе монахини появилась в клипе блогера Машуковского
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Ого, дупло", "Неудачно ты села". 34-летняя Никитюк показала, как выглядела 16 лет назад
"Ого, дупло", "Неудачно ты села". 34-летняя Никитюк показала, как выглядела 16 лет назад
  "Разрыв". Maruv показала свою промежность в прозрачных трусах
"Разрыв". Maruv показала свою промежность в прозрачных трусах
"Ужасные трусы", "Что за фигурка", Ефросинина снялась в бикини
"Ужасные трусы", "Что за фигурка", Ефросинина снялась в бикини
"Бедные люди". Тимошенко рассказала, за сколько купила яблоки у стоящей на обочине женщины
"Бедные люди". Тимошенко рассказала, за сколько купила яблоки у стоящей на обочине женщины
"На сисях круг маловат", "Совсем б/у, хотя женщина хорошая". Тина Кароль выставила голую грудь
"На сисях круг маловат", "Совсем б/у, хотя женщина хорошая". Тина Кароль выставила голую грудь
Нина Матвиенко о муже: Было понимание, что от него уже никакого толку в доме. Я сказала: "Иди себе". Зачем оно мне на старость?
Нина Матвиенко о муже: Было понимание, что от него уже никакого толку в доме. Я сказала: "Иди себе". Зачем оно мне на старость?
"Даже не в трусах". Ребрик показала шпагат на шее у мужа
"Даже не в трусах". Ребрик показала шпагат на шее у мужа
Дорофеева оголилась и сунула в рот палец
Дорофеева оголилась и сунула в рот палец
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS