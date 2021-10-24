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Германия усилила контроль на границе с Польшей из-за наплыва мигрантов

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Германия направила дополнительные подразделения полиции на границу с Польшей из-за наплыва мигрантов
Германия направила дополнительные подразделения полиции на границу с Польшей из-за наплыва мигрантов
Фото: ЕРА

Германия усилила контроль германо-польской границы. Об этом в интервью Bild, которое вышло 24 октября, рассказал министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер.

По его словам, на границу дополнительно отправили восемь подразделений полиции. "В настоящее время сотни полицейских дежурят там днем и ночью. Если потребуется, я готов еще больше усилить их", – сказал он.

Зеехофер пообещал "внимательно следить за пограничной зоной и зеленой границей с Польшей".

Кроме того, если Греция не сможет более эффективно останавливать вторичную миграцию, Германия будет реагировать на национальном уровне, сказал министр. Речь идет о проверках в аэропортах и принудительном возвращении тех, кому не разрешен въезд, уточнил он.

Контекст:

В этом году страны Балтии и Польша столкнулись с увеличением потока нелегальной миграции из Беларуси.

В Евросоюзе считают, что считающий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко намеренно ослабил контроль над границей со своей стороны. В минобороны Литвы заявляли, что Беларусь инструктирует нелегалов на границе.

Премьер-министры Латвии, Эстонии и Литвы Кришьянис Кариньш, Кая Каллас и Ингрида Шимоните 6 августа призвали расширить санкции против Беларуси из-за нелегальных мигрантов. Они осудили попытки властей Беларуси "использовать нелегальную миграцию для оказания политического давления на Европейский союз и его государства-члены". Премьеры трех стран отметили, что ухудшение ситуации на границе ЕС требует "быстрого, жесткого и решительного" ответа "белорусскому режиму".

13 июля литовский Сейм официально признал наплыв мигрантов из Беларуси гибридной агрессией. Кроме Литвы, чрезвычайную ситуацию на границе с Беларусью объявили в Латвии и Польше.

Моравецкий говорил 17 сентября, что на территории Беларуси находятся более 10 тыс. мигрантов из стран Ближнего Востока, которых могут использовать для проведения гибридной атаки против Польши и Литвы.

Президенты Литвы, Латвии, Эстонии и Польши Гитанас Науседа, Эгилс Левитс, Керсти Кальюлайд и Дуда во время встречи в Киеве 23 августа выпустили совместную декларацию. В заявлении миграционный кризис на границе с Беларусью они назвали "политически управляемой гибридной операцией, осуществляемой режимом Лукашенко", в которой "эксплуатируют беззащитных граждан третьих стран". Ее цель – "отвлечь внимание от участившихся нарушений прав человека и гражданина со стороны режима".

Власти ЛитвыЛатвии и Польши сообщали о намерении построить заборы с колючей проволокой вдоль границы.

В ООН сообщали 6 сентября, что к тому моменту уже несколько недель большое количество мигрантов без крыши над головой в антисанитарных условиях находилось на границе Беларуси с Евросоюзом. Людям не хватает воды, продуктов питания, у них ограничен доступ к медицинской помощи.

В начале октября ПАСЕ призвала власти Латвии, Литвы и Польши предоставлять доступ к процедурам предоставления убежища всем, кто ищет международной защиты, а к задержанию мигрантов прибегать только в качестве крайней меры. В резолюции напомнили об обязательстве государств-членов соблюдать принцип невыдворения и запрет на коллективную высылку иностранцев.

В октябре в Польше тысячи людей протестовали против выдворения мигрантов. Они отмечали, что из-за чрезвычайного положения на границе неправительственные организации, правозащитники и журналисты не могут попасть в приграничный район, где мигранты умирают от переохлаждения, истощения, отсутствия медицинской помощи.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Германия, миграция, полиция, мигранты, Хорст Зеехофер, нелегалы, ЕС
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