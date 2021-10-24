Германия усилила контроль на границе с Польшей из-за наплыва мигрантов

По его словам, на границу дополнительно отправили восемь подразделений полиции. "В настоящее время сотни полицейских дежурят там днем и ночью. Если потребуется, я готов еще больше усилить их", – сказал он.

Зеехофер пообещал "внимательно следить за пограничной зоной и зеленой границей с Польшей".

Кроме того, если Греция не сможет более эффективно останавливать вторичную миграцию, Германия будет реагировать на национальном уровне, сказал министр. Речь идет о проверках в аэропортах и принудительном возвращении тех, кому не разрешен въезд, уточнил он.