В Германии ожидают наплыва мигрантов из Беларуси в ближайшие месяцы

Мигранты, которые уже прибыли в Латвию, Литву и Польшу, вероятно, попытаются нелегально попасть в Германию, отметили в МВД Бранденбурга Фото: EPA

По его словам, мигранты, которые уже прибыли в Латвию, Литву и Польшу, вероятно, попытаются попасть в Германию.

В то же время, в ФРГ пока не планируют дополнительных мер контроля за границей. В Германии считают, что с учетом 120 – 280 незаконных въездов в сутки на всей границе с Польшей вмешательство в свободу передвижения ЕС не может быть оправдано.

По данным Федеральной полиции Германии, на прошлой неделе в стране выявили 597 случаев незаконного пересечения границы. Большинство нелегалов были из Ирака, Сирии, Ирана и Афганистана.

24 октября министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер рассказал, что ФРГ усилила контроль германо-польской границы. По его словам, на границу дополнительно отправили восемь подразделений полиции. "В настоящее время сотни полицейских дежурят там днем и ночью", – отметил Зеехофер в интервью Bild.