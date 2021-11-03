ГОРДОН
 
 
МИР

В Германии ожидают наплыва мигрантов из Беларуси в ближайшие месяцы

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Мигранты, которые уже прибыли в Латвию, Литву и Польшу, вероятно, попытаются нелегально попасть в Германию, отметили в МВД Бранденбурга
Мигранты, которые уже прибыли в Латвию, Литву и Польшу, вероятно, попытаются нелегально попасть в Германию, отметили в МВД Бранденбурга
Фото: EPA

В Федеральной земле Бранденбург на востоке ФРГ в ближайшие месяцы ожидают наплыва нелегальных мигрантов из Беларуси. Об этом 3 ноября в парламенте земли в Потсдаме заявил глава МВД Бранденбурга Михаэль Штюбген, пишет dpa.

По его словам, мигранты, которые уже прибыли в Латвию, Литву и Польшу, вероятно, попытаются попасть в Германию.

В то же время, в ФРГ пока не планируют дополнительных мер контроля за границей. В Германии считают, что с учетом 120 – 280 незаконных въездов в сутки на всей границе с Польшей вмешательство в свободу передвижения ЕС не может быть оправдано.

По данным Федеральной полиции Германии, на прошлой неделе в стране выявили 597 случаев незаконного пересечения границы. Большинство нелегалов были из Ирака, Сирии, Ирана и Афганистана.

24 октября министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер рассказал, что ФРГ усилила контроль германо-польской границы. По его словам, на границу дополнительно отправили восемь подразделений полиции. "В настоящее время сотни полицейских дежурят там днем и ночью", – отметил Зеехофер в интервью Bild.

Контекст:

Страны Балтии и Польша в этом году столкнулись с проблемой нелегальной миграции из Беларуси.

В Литве считают, что называющий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко намеренно ослабил контроль над границей со своей стороны. В минобороны Литвы заявляли, что Беларусь инструктирует нелегалов на границе.

13 июля литовский Сейм официально признал наплыв мигрантов из Беларуси гибридной агрессией. Кроме Литвы, чрезвычайную ситуацию на границе с Беларусью объявили в Латвии и Польше.

Премьер-министры Латвии, Эстонии и Литвы Кришьянис Кариньш, Кая Каллас и Ингрида Шимоните 6 августа призвали расширить санкции против Беларуси из-за нелегальных мигрантов. Они осудили попытки властей Беларуси "использовать нелегальную миграцию для оказания политического давления на Европейский союз и его государства-члены". Премьеры трех стран отметили, что ухудшение ситуации на границе ЕС требует "быстрого, жесткого и решительного" ответа "белорусскому режиму".

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий говорил 17 сентября, что на территории Беларуси находятся более 10 тыс. мигрантов из стран Ближнего Востока, которых могут использовать для проведения гибридной атаки против Польши и Литвы.

Из-за наплыва мигрантов на границе с Беларусью построить забор решили власти ЛитвыЛатвии и Польши.

Президенты Литвы, Латвии, Эстонии и Польши Гитанас Науседа, Эгилс Левитс, Керсти Кальюлайд и Анджей Дуда во время встречи в Киеве 23 августа выпустили совместную декларацию. В заявлении миграционный кризис на границе с Беларусью они назвали "политически управляемой гибридной операцией, осуществляемой режимом Лукашенко", в которой "эксплуатируют беззащитных граждан третьих стран". Ее цель – "отвлечь внимание от участившихся нарушений прав человека и гражданина со стороны режима".

В начале октября ПАСЕ призвала власти Латвии, Литвы и Польши предоставлять доступ к процедурам предоставления убежища всем, кто ищет международной защиты, а к задержанию мигрантов прибегать только в качестве крайней меры. В резолюции напомнили об обязательстве государств-членов соблюдать принцип невыдворения и запрет на коллективную высылку иностранцев.

В октябре в Польше тысячи людей протестовали против выдворения мигрантов. Они отмечали, что из-за чрезвычайного положения на границе неправительственные организации, правозащитники и журналисты не могут попасть в приграничный район, где мигранты умирают от переохлаждения, истощения, отсутствия медицинской помощи. Президент Анджей Дуда сообщил 23 октября, что Польша собирается отправить гуманитарную помощь мигрантам, которые находятся на границе с Беларусью.

Теги: Германия, Беларусь, Латвия, Польша, Литва, полиция, граница, ФРГ, кризис, Европейский союз, задержание, мигранты, нелегалы
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Могу позволить себе самые элитные отдыхи". Волочкова в Турции залезла на ограду и сделала шпагат
"Могу позволить себе самые элитные отдыхи". Волочкова в Турции залезла на ограду и сделала шпагат
"Дикая кошка". Ксения Мишина показала полуобнаженную грудь и рассказала о пережитой панической атаке
"Дикая кошка". Ксения Мишина показала полуобнаженную грудь и рассказала о пережитой панической атаке
"Путешествие в прошлое, которое никогда не забуду". Никитюк показала хату, в которой жили ее бабушка с дедушкой
"Путешествие в прошлое, которое никогда не забуду". Никитюк показала хату, в которой жили ее бабушка с дедушкой
"Какие глаза", "Еще один сюрприз". Ани Лорак в обтягивающем наряде сделала верхнее селфи
"Какие глаза", "Еще один сюрприз". Ани Лорак в обтягивающем наряде сделала верхнее селфи
Звезда "Сватов" пройдет кастинг на участие в новом сезоне "Танцев со звездами". Ранее Кошмал говорила, что это шоу "странных интриг"
Звезда "Сватов" пройдет кастинг на участие в новом сезоне "Танцев со звездами". Ранее Кошмал говорила, что это шоу "странных интриг"
"Живые иконы" 66-летняя Донателла Версаче показала себя и 72-летнюю Анну Винтур в молодости
"Живые иконы" 66-летняя Донателла Версаче показала себя и 72-летнюю Анну Винтур в молодости
"Думала, сдохну". Анфиса Чехова заявила, что после откачивания жира на животе ей стало очень плохо
"Думала, сдохну". Анфиса Чехова заявила, что после откачивания жира на животе ей стало очень плохо
"Детка, ты секс", "Тебе точно 63?" Мадонна показала пышную грудь и ноги в микрошортах
"Детка, ты секс", "Тебе точно 63?" Мадонна показала пышную грудь и ноги в микрошортах
Актриса Лив Тайлер рассталась с женихом после семи лет отношений, помолвки и рождения детей
Актриса Лив Тайлер рассталась с женихом после семи лет отношений, помолвки и рождения детей
Рэпер-миллиардер Jay-Z появился в Instagram. На него уже подписалось почти 2 млн пользователей
Рэпер-миллиардер Jay-Z появился в Instagram. На него уже подписалось почти 2 млн пользователей
  Как приготовить популярное в Великобритании "пищеварительное" печенье. Рецепт от кулинарного блогера
  Как приготовить популярное в Великобритании "пищеварительное" печенье. Рецепт от кулинарного блогера
"Как же вы на маму похожи". Наташа Королева показала прогулку с корги
"Как же вы на маму похожи". Наташа Королева показала прогулку с корги
  "Не вижу ничего плохого". Ризатдинова заявила, что беглый бизнесмен Онищенко не общается с их четырехлетним сыном
  "Не вижу ничего плохого". Ризатдинова заявила, что беглый бизнесмен Онищенко не общается с их четырехлетним сыном
Тарантино продаст семь фрагментов из "Криминального чтива" как NFT-токены
Тарантино продаст семь фрагментов из "Криминального чтива" как NFT-токены
Спирс: Возможно, отец и был моим опекуном, но идею ему подала именно моя мать
Спирс: Возможно, отец и был моим опекуном, но идею ему подала именно моя мать
"Достойно уважения". Горбунов показал, как выглядит с улицы их с Осадчей дом
"Достойно уважения". Горбунов показал, как выглядит с улицы их с Осадчей дом
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Сосочки супер". "Сисястая". Семенович выложила в сеть фото в купальнике (342480)
2
"Трусы оттопырились", "Пирожок хороший". Каменских показала тело в микробикини (143529)
3
"Богиня", "Красивое на тебе белье". Полякова снялась в прозрачном наряде (95234)
4
Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук показала свои голые ягодицы вблизи (83238)
5
"Надя, ты секс", "Ужас". Дорофеева снялась в туалете (77212)
6
"Столько страсти", "Женщина-кошка". Миша Романова показала голую грудь в латексном наряде (66023)
7
"Главная нечисть покинула проект". Гвоздева показала попу и передала привет экс-участнику "Танцев со звездами" (65393)
8
Тина Кароль рассказала о ревности сына к будущей сестре (63979)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS