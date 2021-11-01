ГОРДОН
 
 
МИР

Евросоюз в середине ноября введет новые санкции против Беларуси – журналист

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Новые ограничения будут введены, в частности, из-за миграционного кризиса на границах стран ЕС с Беларусью
Новые ограничения будут введены, в частности, из-за миграционного кризиса на границах стран ЕС с Беларусью
Фото: EPA

В середине ноября Европейский союз введет пятый пакет санкций против Беларуси. Об этом сообщил в Twitter 1 ноября редактор Radio Free Europe / Radio Liberty Рикард Йозвяк.

Новые ограничения Брюсселя против Минска будут введены, в частности, из-за миграционного кризиса на границах стран ЕС с Беларусью.

"Дипломаты ЕС договорились на прошлой неделе расширить критерии санкций для Беларуси, включив в них "незаконное пересечение" внешних границ государств-членов ЕС и "контрабанду незаконных товаров на территорию государств-членов". Пятый пакет санкций должен быть введен в середине ноября", – написал Йозвяк.

Контекст:

Страны Балтии и Польша в этом году столкнулись с проблемой нелегальной миграции из Беларуси.

В Литве считают, что называющий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко намеренно ослабил контроль над границей со своей стороны. В минобороны Литвы заявляли, что Беларусь инструктирует нелегалов на границе.

13 июля литовский Сейм официально признал наплыв мигрантов из Беларуси гибридной агрессией. Кроме Литвы, чрезвычайную ситуацию на границе с Беларусью объявили в Латвии и Польше.

Премьер-министры Латвии, Эстонии и Литвы Кришьянис Кариньш, Кая Каллас и Ингрида Шимоните 6 августа призвали расширить санкции против Беларуси из-за нелегальных мигрантов. Они осудили попытки властей Беларуси "использовать нелегальную миграцию для оказания политического давления на Европейский союз и его государства-члены". Премьеры трех стран отметили, что ухудшение ситуации на границе ЕС требует "быстрого, жесткого и решительного" ответа "белорусскому режиму".

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий говорил 17 сентября, что на территории Беларуси находятся более 10 тыс. мигрантов из стран Ближнего Востока, которых могут использовать для проведения гибридной атаки против Польши и Литвы.

Из-за наплыва мигрантов на границе с Беларусью построить забор решили власти ЛитвыЛатвии и Польши.

Президенты Литвы, Латвии, Эстонии и Польши Гитанас Науседа, Эгилс Левитс, Керсти Кальюлайд и Анджей Дуда во время встречи в Киеве 23 августа выпустили совместную декларацию. В заявлении миграционный кризис на границе с Беларусью они назвали "политически управляемой гибридной операцией, осуществляемой режимом Лукашенко", в которой "эксплуатируют беззащитных граждан третьих стран". Ее цель – "отвлечь внимание от участившихся нарушений прав человека и гражданина со стороны режима".

7 октября депутаты Европарламента приняли резолюцию, в которой призвали ужесточить санкции против властей Беларуси и рассмотреть преступления Лукашенко в Международном суде ООН.

Теги: Беларусь, Латвия, Польша, Литва, санкции, граница, Минск, страны Балтии, кризис, контрабанда, Европейский союз, мигранты, ограничения, Евросоюз, Рикард Йозвяк, нелегалы
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Красивые девочки и два серьезных пацана". Анатолий Анатолич показал жену и троих детей
"Красивые девочки и два серьезных пацана". Анатолий Анатолич показал жену и троих детей
"Моложе стала", "Лет 20 бы дала". 38-летняя Анна Седокова показала новую прическу
"Моложе стала", "Лет 20 бы дала". 38-летняя Анна Седокова показала новую прическу
"Столько страсти", "Женщина-кошка". Миша Романова показала голую грудь в латексном наряде
"Столько страсти", "Женщина-кошка". Миша Романова показала голую грудь в латексном наряде
"Сними эти туфли позорные", "Задрыпанка". Волочкова показала, как ходила на турецкий шопинг. Видео
"Сними эти туфли позорные", "Задрыпанка". Волочкова показала, как ходила на турецкий шопинг. Видео
"Совсем взрослым стал". Пикалов показал 16-летнего сына в тату-салоне
"Совсем взрослым стал". Пикалов показал 16-летнего сына в тату-салоне
  "Все это спрашивают". Каменских рассказала, живет ли она с мужем
  "Все это спрашивают". Каменских рассказала, живет ли она с мужем
"Богиня", "Красивое на тебе белье". Полякова снялась в прозрачном наряде
"Богиня", "Красивое на тебе белье". Полякова снялась в прозрачном наряде
"Поздравляю Джордана Андреевича!" Андрей Шевченко поздравил старшего сына с 17-летием
"Поздравляю Джордана Андреевича!" Андрей Шевченко поздравил старшего сына с 17-летием
"Пугалкин", " Ржака". Муж Пугачевой с ирокезом изобразил испуганного вампира. Видео
"Пугалкин", " Ржака". Муж Пугачевой с ирокезом изобразил испуганного вампира. Видео
  "Очень сильно вас люблю". Нина Матвиенко призналась, что дочь обращается к ней на "вы"
  "Очень сильно вас люблю". Нина Матвиенко призналась, что дочь обращается к ней на "вы"
Власова заявила что организаторы "Танцев со звездами" и она сама не знали, что она вышла на паркет с коронавирусом
Власова заявила что организаторы "Танцев со звездами" и она сама не знали, что она вышла на паркет с коронавирусом
"Какая игривая", "Просто бомба". Молодая жена Петросяна оголила пышную грудь
"Какая игривая", "Просто бомба". Молодая жена Петросяна оголила пышную грудь
  Российский рэпер Oxxxymiron презентовал клип на новый трек. В нем показан компромат, которого он стеснялся 10 лет
  Российский рэпер Oxxxymiron презентовал клип на новый трек. В нем показан компромат, которого он стеснялся 10 лет
  Продюсеры "Танцев со звездами" объявили новые правила для участников следующего сезона
  Продюсеры "Танцев со звездами" объявили новые правила для участников следующего сезона
  Тина Кароль рассказала о ревности сына к будущей сестре
  Тина Кароль рассказала о ревности сына к будущей сестре
  "Козел!" Притула сделал заявление о своем троекратном отцовстве
  "Козел!" Притула сделал заявление о своем троекратном отцовстве
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Какие тыковки", "Одни сиськи и голое тело". Блогер Пустовит полностью обнажилась для образа на Хэллоуин
"Какие тыковки", "Одни сиськи и голое тело". Блогер Пустовит полностью обнажилась для образа на Хэллоуин
"Копия Гаги", "Богиня". Дорофеева оголилась на камеру
"Копия Гаги", "Богиня". Дорофеева оголилась на камеру
"Что там между ног телепается?" В сети обсуждают фото Никитюк в ультракоротком платье
"Что там между ног телепается?" В сети обсуждают фото Никитюк в ультракоротком платье
"Шикарная", "А почему без Алексея?" Каменских в полупрозрачной блузке засветила бюст
"Шикарная", "А почему без Алексея?" Каменских в полупрозрачной блузке засветила бюст
"Вульгарно. Из трусишек вываливается". 45-летняя Волочкова показала вертикальный шпагат в микробикини
"Вульгарно. Из трусишек вываливается". 45-летняя Волочкова показала вертикальный шпагат в микробикини
"Какая же она шикарная", "Королева". Звезда "Великолепного века" Узерли снялась в новой фотосессии
"Какая же она шикарная", "Королева". Звезда "Великолепного века" Узерли снялась в новой фотосессии
Дорофеева рассказала, почему распалась группа "Время и Стекло"
Дорофеева рассказала, почему распалась группа "Время и Стекло"
  Тина Кароль рассказала о ревности сына к будущей сестре
Тина Кароль рассказала о ревности сына к будущей сестре
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS