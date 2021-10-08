ГОРДОН
 
 
МИР

В Европарламенте призвали ужесточить санкции против Беларуси и рассмотреть в суде преступления режима Лукашенко

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Евросоюз может представить пятый пакет санкций против Беларуси в октябре
Евросоюз может представить пятый пакет санкций против Беларуси в октябре
Фото: ЕРА (архив)

Депутаты Европарламента 7 октября приняли резолюцию, в которой призвали ужесточить санкции против властей Беларуси и рассмотреть преступления называющего себя президентом страны Александра Лукашенко в Международном суде ООН. Об этом сообщила пресс-служба Европарламента.

"Европарламент подчеркивает необходимость рассмотреть дело о массовых преступлениях против граждан Беларуси режимом диктатора Александра Лукашенко. Это должно быть сделано на основе нарушений Чикагской конвенции, Монреальской конвенции и Конвенции ООН против пыток, совершенных белорусским государством", – сказано в документе.

Депутаты выразили сожаление в связи с тем, что введенные Евросоюзом экономические санкции частично повлияли на режим Лукашенко. Они призвали страны ЕС усиливать адресные экономические санкции и сосредоточиться на ключевых секторах экономики Беларуси. 

"[Необходимо] безотлагательно продвигать пятый пакет санкций против белорусских физических и юридических лиц, участвующих в бесконечных репрессиях", – отметили парламентарии.

Контекст:

Евросоюз в октябре прошлого года ввел ограничительные меры против 40 лиц, ответственных за фальсификацию результатов президентских выборов и насильственное подавление мирных протестов в Беларуси. К этим санкциям присоединилась и Украина. Тогда же санкции за фальсификацию выборов и разгон демонстраций ввел минфин США.

В ноябре 2020 года ЕС ввел санкции против Лукашенко и еще 14 белорусских чиновников. В декабре ЕС ввел третий пакет санкций против Беларуси, ограничительные меры коснулись 29 человек и семи организаций. В феврале санкции против "граждан Беларуси, ответственных за подрыв белорусской демократии", ввели США и Великобритания.

21 июня этого года ЕС ввел четвертый пакет санкций против Беларуси. В него вошли 78 физлиц и восемь компаний. По мнению авторов санкционного списка, семеро из внесенных в перечень физлиц ответственны за принудительную посадку самолета Ryanair в Минске, а остальные открыто поддерживают Лукашенко или прямо получают выгоду от действий белорусских властей. В список попал и российский бизнесмен и друг Лукашенко Михаил Гуцериев.

Помимо ЕС, 21 июня новые санкции против Беларуси ввели США, Великобритания и Канада. В списках – руководители силовых структур, члены Центризбиркома, чиновники министерства транспорта и другие.

В этом месяце Европейский союз может представить пятый пакет санкций против Беларуси.

Теги: Беларусь, ООН, Александр Лукашенко, санкции, Европарламент, Минск, Европейский союз
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Выбросила в мусор". Jerry Heil заявила, что лишилась паспорта
"Выбросила в мусор". Jerry Heil заявила, что лишилась паспорта
  Влад Яма рассказал, что его раздражает в жене. Супруга сделала ответное заявление
  Влад Яма рассказал, что его раздражает в жене. Супруга сделала ответное заявление
"Все такие котики". Джамала поделилась новыми семейными фото
"Все такие котики". Джамала поделилась новыми семейными фото
"Очень возбуждает", "Мать, предупреждай". Жена Дяди Жоры снялась в чулках, оголив грудь
"Очень возбуждает", "Мать, предупреждай". Жена Дяди Жоры снялась в чулках, оголив грудь
"Ненасытная", "Думал, колени у Леси грязные и толстые, а то два любовника". Никитюк прижалась грудью к лысым мужчинам
"Ненасытная", "Думал, колени у Леси грязные и толстые, а то два любовника". Никитюк прижалась грудью к лысым мужчинам
  Саливанчук: Я та мать, которая, узнав, что ребенок будет больной, сделала бы аборт. Очень сложно воспитывать таких детей
  Саливанчук: Я та мать, которая, узнав, что ребенок будет больной, сделала бы аборт. Очень сложно воспитывать таких детей
"Катя, все будет хорошо", "Все зависит от вас". Осадчая поделилась материнскими переживаниями
"Катя, все будет хорошо", "Все зависит от вас". Осадчая поделилась материнскими переживаниями
"Вера, ты под чем?", "Моя ты галушечка". Танцующая Брежнева смешно пожевала жвачку перед камерой
"Вера, ты под чем?", "Моя ты галушечка". Танцующая Брежнева смешно пожевала жвачку перед камерой
  "Сказать, что все классно, не могу". Tayanna прокомментировала отношения с новым бойфрендом
  "Сказать, что все классно, не могу". Tayanna прокомментировала отношения с новым бойфрендом
Заразившегося коронавирусом Гаркалина подключили к ИВЛ
Заразившегося коронавирусом Гаркалина подключили к ИВЛ
"Лично я пока к этому не готова". Участница "Мисс мира" из Нидерландов отказалась ехать на конкурс из-за нежелания вакцинироваться
"Лично я пока к этому не готова". Участница "Мисс мира" из Нидерландов отказалась ехать на конкурс из-за нежелания вакцинироваться
"Секси-пекси". Матвиенко оголилась на Мадейре
"Секси-пекси". Матвиенко оголилась на Мадейре
  В Днепре активисты протестовали против концерта российской певицы Ирины Круг. Артистка после выступления назвала город Днепропетровском
  В Днепре активисты протестовали против концерта российской певицы Ирины Круг. Артистка после выступления назвала город Днепропетровском
"Какая обаятельная". 72-летняя Пугачева в одной рубашке засветила бедра на домашнем видео
"Какая обаятельная". 72-летняя Пугачева в одной рубашке засветила бедра на домашнем видео
"Вы арестованы за перебор сексуальности!" Дорофеева пообщалась с патрульной полицией в Киеве
"Вы арестованы за перебор сексуальности!" Дорофеева пообщалась с патрульной полицией в Киеве
Клопотенко рассказал, как приготовить зразы с печенью
Клопотенко рассказал, как приготовить зразы с печенью
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Ого! Огонь! Жги, детка". Звезда "Женского квартала" Оруджова снялась с голой грудью
"Ого! Огонь! Жги, детка". Звезда "Женского квартала" Оруджова снялась с голой грудью
"Сексуальная мамка с большими сисяндрами", "Хотя бы вареник прикрыла". Волочкова снялась голой в бане
"Сексуальная мамка с большими сисяндрами", "Хотя бы вареник прикрыла". Волочкова снялась голой в бане
"Невероятно красивая", "Охеренная". Дорофеева засветила голую грудь
"Невероятно красивая", "Охеренная". Дорофеева засветила голую грудь
"Классные упругие сисяндры". Каменских показала голую грудь
"Классные упругие сисяндры". Каменских показала голую грудь
"Увы, трусливый Соловьев зассал". 60-летний Джигурда публично избил 47-летнего депутата Госдумы Милонова. Видео
"Увы, трусливый Соловьев зассал". 60-летний Джигурда публично избил 47-летнего депутата Госдумы Милонова. Видео
"Просто шикарно". 58-летняя Деми Мур пришла на модный показ в наряде с прозрачным декольте без бюстгальтера
"Просто шикарно". 58-летняя Деми Мур пришла на модный показ в наряде с прозрачным декольте без бюстгальтера
"Мы в ожидании", "Вот это новость". Ани Лорак на отдыхе в Дубае сделала интригующее заявление
"Мы в ожидании", "Вот это новость". Ани Лорак на отдыхе в Дубае сделала интригующее заявление
"Зрелая красота", "Очень красивая пара". Звезда "Папика" Боклан показал объятия с женой-актрисой
"Зрелая красота", "Очень красивая пара". Звезда "Папика" Боклан показал объятия с женой-актрисой
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS