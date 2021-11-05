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Сталь и колючая проволока. В Польше показали, как будет выглядеть стена на границе с Беларусью

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Построить стену Польша планирует за ближайшие полгода
Построить стену Польша планирует за ближайшие полгода
Фото: EPA

Министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминский показал, каким будет постоянный забор на границе с Беларусью. Визуализацию, подготовленную пограничной службой, он опубликовал 4 ноября в Twitter.

Каминский заявил, что забор будет символом решимости Польши бороться с нелегальной миграцией, сообщает PAPОн подчеркнул, что речь идет не о миграции по естественным причинам, "из-за природных катаклизмов, политических и вооруженных конфликтов", а об элементе гибридной войны, "которую ведет белорусский режим, чтобы дестабилизировать ситуацию в Польше и ЕС".

Стена будет состоять из стальных столбов высотой 5 м., над которыми будет закреплен дополнительный барьер из колючей проволоки. Общая высота конструкции составит 5,5 м. Вдоль границы также установят сенсоры движения и камеры, обеспечивающие наблюдение в светлое и темное время суток. Построить конструкцию планируют за шесть месяцев.

Длина забора в Подляском воеводстве составит 180 км, а в Люблинском воеводстве, где естественным барьером является Западный Буг, задействуют другие способы укрепления границы.

Правительство планирует также увеличить численность пограничников на 750 человек.

Контекст:

В этом году страны Балтии и Польша столкнулись с проблемой нелегальной миграции из Беларуси.

В Литве считают, что называющий себя президентом Александр Лукашенко намеренно ослабил контроль над границей со своей стороны. В минобороны Литвы заявляли, что Беларусь инструктирует нелегалов на границе.

13 июля литовский Сейм официально признал наплыв мигрантов из Беларуси гибридной агрессией. Кроме Литвы, чрезвычайную ситуацию на границе с Беларусью объявили в Латвии и Польше.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий говорил 17 сентября, что на территории Беларуси находятся более 10 тыс. мигрантов из стран Ближнего Востока, которых могут использовать для проведения гибридной атаки против Польши и Литвы.

Президенты Литвы, Латвии, Эстонии и Польши Гитанас Науседа, Эгилс Левитс, Керсти Кальюлайд и Анджей Дуда во время встречи в Киеве 23 августа выпустили совместную декларацию. В заявлении миграционный кризис на границе с Беларусью они назвали "политически управляемой гибридной операцией, осуществляемой режимом Лукашенко", в которой "эксплуатируют беззащитных граждан третьих стран". Ее цель – "отвлечь внимание от участившихся нарушений прав человека и гражданина со стороны режима".

Из-за наплыва мигрантов власти ЛитвыЛатвии и Польши решили построить забор на границах с Беларусью. Польша выделила более $400 млн на строительство стены на границе с Россией, Беларусью и Украиной.

Теги: Беларусь, Польша, миграция, граница, пограничники, строительство, мигранты, Западный Буг, стена, нелегалы, границы, забор на границе с Беларусью
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