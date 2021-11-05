Сталь и колючая проволока. В Польше показали, как будет выглядеть стена на границе с Беларусью

Каминский заявил, что забор будет символом решимости Польши бороться с нелегальной миграцией, сообщает PAP. Он подчеркнул, что речь идет не о миграции по естественным причинам, "из-за природных катаклизмов, политических и вооруженных конфликтов", а об элементе гибридной войны, "которую ведет белорусский режим, чтобы дестабилизировать ситуацию в Польше и ЕС".

Стена будет состоять из стальных столбов высотой 5 м., над которыми будет закреплен дополнительный барьер из колючей проволоки. Общая высота конструкции составит 5,5 м. Вдоль границы также установят сенсоры движения и камеры, обеспечивающие наблюдение в светлое и темное время суток. Построить конструкцию планируют за шесть месяцев.

Длина забора в Подляском воеводстве составит 180 км, а в Люблинском воеводстве, где естественным барьером является Западный Буг, задействуют другие способы укрепления границы.

Правительство планирует также увеличить численность пограничников на 750 человек.