Беларусь удвоила число авиарейсов из стран Ближнего Востока. Чаще всего их используют нелегалы – СМИ

В Минск из стран Ближнего Востока ежедневно прибывают до 1 тыс. нелегальных мигрантов, отмечает Welt am Sonntag Фото: Официальная страница Национального аэропорта Минск / Facebook

Чаще всего эти рейсы используют нелегалы для дальнейшей миграции в страны ЕС, отмечает издание.

Welt am Sonntag со ссылкой на данные немецких спецслужб сообщает, что в Беларусь из стран Ближнего Востока ежедневно прибывают до 1 тыс. нелегальных мигрантов.

Кроме того, в Беларуси планируют начать принимать международные рейсы в еще пяти национальных аэропортах страны, в частности в приграничном с Польшей городе Гродно.