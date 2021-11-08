В Польше объявлено положение повышенной готовности на границе с Беларусью – министр обороны

"На границе дежурят более 12 тыс. солдат. Мы объявили положение повышенной готовности для войск территориальной обороны. Вместе со службами министерства внутренних дел и администрации мы готовы защищать польскую границу", – говорится в сообщении.
Министр также опубликовал снятое с воздуха видео, на котором видна толпа мигрантов у границы.
Na granicy pe * ni s * u * b * ju * ponad 12 tys. * o * nierzy. Podnie * li * my stan gotowo * ci @terytorialsi. Wspólnie ze s * u * bami MSWiA jeste * my przygotowani do obrony polskiej granicy. https://t.co/1HtsNJEsGU— Mariusz B * aszczak (@mblaszczak) November 8, 2021
Войска территориальной обороны входят в состав вооруженных сил Республики Польша. Пресс-служба войcк терробороны в Twitter также сообщила о повышении уровня готовности на приближенных к границе участках.
We are rising the alert level for our troops to support Polish Border Guard— Terytorialsi - Zawsze gotowi, zawsze blisko! (@terytorialsi) November 8, 2021
Starting at 1030hrs 100% of 1. 2. And 4. TDF Bde soldiers are on 6hrs. notice to report.
Soldiers! Check your gear and communication equipment, let your employers and families know. pic.twitter.com/JyM9ORPCLo
Celem wsparcia @Straz_Graniczna— Terytorialsi - Zawsze gotowi, zawsze blisko! (@terytorialsi) November 8, 2021
w rejon przygraniczny delegujemy dodatkowe Grupy Rozpoznania Obrazowego.#terytorialsi #SilneWsparcie pic.twitter.com/CiObb3g76T
Утром 8 ноября белорусские СМИ сообщили, что к границе с Польшей выдвинулась многочисленная колонна мигрантов, их сопровождают люди в военной форме. В Госпогранкомитете Беларуси заявили, что на этот "шаг отчаяния" беженцев "сподвигло равнодушие и бесчеловечное отношение польских властей", а белорусская сторона "принимает необходимые меры для обеспечения бесперебойного функционирования каналов международных сообщений, а также безопасности людей, двигающихся по автомагистрали".
В этом году страны Балтии и Польша столкнулись с проблемой нелегальной миграции из Беларуси.
В Литве считают, что Александр Лукашенко, который называет себя президентом Беларуси, намеренно ослабил контроль над границей со своей стороны. В минобороны Литвы заявляли, что Беларусь инструктирует нелегалов на границе.
13 июля литовский Сейм официально признал наплыв мигрантов из Беларуси гибридной агрессией. Кроме Литвы, чрезвычайную ситуацию на границе с Беларусью объявили в Латвии и Польше.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий говорил 17 сентября, что на территории Беларуси находятся более 10 тыс. мигрантов из стран Ближнего Востока, которых могут использовать для проведения гибридной атаки против Польши и Литвы.
Из-за наплыва мигрантов власти Литвы, Латвии и Польши решили построить забор на границах с Беларусью. Польша выделила более $400 млн на строительство стены на границе с Россией, Беларусью и Украиной.
Президенты Литвы, Латвии, Эстонии и Польши Гитанас Науседа, Эгилс Левитс, Керсти Кальюлайд и Анджей Дуда во время встречи в Киеве 23 августа выпустили совместную декларацию. В заявлении миграционный кризис на границе с Беларусью они назвали "политически управляемой гибридной операцией, осуществляемой режимом Лукашенко", в которой "эксплуатируют беззащитных граждан третьих стран". Ее цель – "отвлечь внимание от участившихся нарушений прав человека и гражданина со стороны режима".
В октябре в Польше тысячи людей протестовали против выдворения мигрантов. Они отмечали, что из-за чрезвычайного положения на границе неправительственные организации, правозащитники и журналисты не могут попасть в приграничный район, где мигранты умирают от переохлаждения, истощения, отсутствия медицинской помощи.
7 ноября нелегальные мигранты атаковали посты пограничников Польши и пытались сломать забор на границе с Беларусью.