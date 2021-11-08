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В Польше объявлено положение повышенной готовности на границе с Беларусью – министр обороны

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К границе Польши с белорусской стороны подошла толпа мигрантов, сопровождаемая людьми в военной форме
К границе Польши с белорусской стороны подошла толпа мигрантов, сопровождаемая людьми в военной форме
Скриншот: Ministerstwo Obrony Narodowej / Twitter

Министерство обороны Польши объявило положение готовности для войск территориальной обороны на границе с Беларусью. Об этом в Twitter сообщил министр обороны Польши Мариуш Блащак.

"На границе дежурят более 12 тыс. солдат. Мы объявили положение повышенной готовности для войск территориальной обороны. Вместе со службами министерства внутренних дел и администрации мы готовы защищать польскую границу", – говорится в сообщении.

Министр также опубликовал снятое с воздуха видео, на котором видна толпа мигрантов у границы.

Войска территориальной обороны входят в состав вооруженных сил Республики Польша. Пресс-служба войcк терробороны в Twitter также сообщила о повышении уровня готовности на приближенных к границе участках. 

Утром 8 ноября белорусские СМИ сообщили, что к границе с Польшей выдвинулась многочисленная колонна мигрантов, их сопровождают люди в военной форме. В Госпогранкомитете Беларуси заявили, что на этот "шаг отчаяния" беженцев "сподвигло равнодушие и бесчеловечное отношение польских властей", а белорусская сторона "принимает необходимые меры для обеспечения бесперебойного функционирования каналов международных сообщений, а также безопасности людей, двигающихся по автомагистрали".

Контекст:

В этом году страны Балтии и Польша столкнулись с проблемой нелегальной миграции из Беларуси.

В Литве считают, что Александр Лукашенко, который называет себя президентом Беларуси, намеренно ослабил контроль над границей со своей стороны. В минобороны Литвы заявляли, что Беларусь инструктирует нелегалов на границе.

13 июля литовский Сейм официально признал наплыв мигрантов из Беларуси гибридной агрессией. Кроме Литвы, чрезвычайную ситуацию на границе с Беларусью объявили в Латвии и Польше.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий говорил 17 сентября, что на территории Беларуси находятся более 10 тыс. мигрантов из стран Ближнего Востока, которых могут использовать для проведения гибридной атаки против Польши и Литвы.

Из-за наплыва мигрантов власти ЛитвыЛатвии и Польши решили построить забор на границах с Беларусью. Польша выделила более $400 млн на строительство стены на границе с Россией, Беларусью и Украиной.

Президенты Литвы, Латвии, Эстонии и Польши Гитанас Науседа, Эгилс Левитс, Керсти Кальюлайд и Анджей Дуда во время встречи в Киеве 23 августа выпустили совместную декларацию. В заявлении миграционный кризис на границе с Беларусью они назвали "политически управляемой гибридной операцией, осуществляемой режимом Лукашенко", в которой "эксплуатируют беззащитных граждан третьих стран". Ее цель – "отвлечь внимание от участившихся нарушений прав человека и гражданина со стороны режима".

В октябре в Польше тысячи людей протестовали против выдворения мигрантов. Они отмечали, что из-за чрезвычайного положения на границе неправительственные организации, правозащитники и журналисты не могут попасть в приграничный район, где мигранты умирают от переохлаждения, истощения, отсутствия медицинской помощи.

7 ноября нелегальные мигранты атаковали посты пограничников Польши и пытались сломать забор на границе с Беларусью.

Теги: Беларусь, Польша, миграция, граница, беженцы, пограничники, министерство обороны Польши, мигранты, нелегалы, границы
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