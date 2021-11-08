В Польше объявлено положение повышенной готовности на границе с Беларусью – министр обороны

К границе Польши с белорусской стороны подошла толпа мигрантов, сопровождаемая людьми в военной форме Скриншот: Ministerstwo Obrony Narodowej / Twitter

"На границе дежурят более 12 тыс. солдат. Мы объявили положение повышенной готовности для войск территориальной обороны. Вместе со службами министерства внутренних дел и администрации мы готовы защищать польскую границу", – говорится в сообщении.

Министр также опубликовал снятое с воздуха видео, на котором видна толпа мигрантов у границы.

Na granicy pe * ni s * u * b * ju * ponad 12 tys. * o * nierzy. Podnie * li * my stan gotowo * ci @terytorialsi. Wspólnie ze s * u * bami MSWiA jeste * my przygotowani do obrony polskiej granicy. https://t.co/1HtsNJEsGU — Mariusz B * aszczak (@mblaszczak) November 8, 2021

Войска территориальной обороны входят в состав вооруженных сил Республики Польша. Пресс-служба войcк терробороны в Twitter также сообщила о повышении уровня готовности на приближенных к границе участках.

We are rising the alert level for our troops to support Polish Border Guard

Starting at 1030hrs 100% of 1. 2. And 4. TDF Bde soldiers are on 6hrs. notice to report.

Soldiers! Check your gear and communication equipment, let your employers and families know. pic.twitter.com/JyM9ORPCLo — Terytorialsi - Zawsze gotowi, zawsze blisko! (@terytorialsi) November 8, 2021

Утром 8 ноября белорусские СМИ сообщили, что к границе с Польшей выдвинулась многочисленная колонна мигрантов, их сопровождают люди в военной форме. В Госпогранкомитете Беларуси заявили, что на этот "шаг отчаяния" беженцев "сподвигло равнодушие и бесчеловечное отношение польских властей", а белорусская сторона "принимает необходимые меры для обеспечения бесперебойного функционирования каналов международных сообщений, а также безопасности людей, двигающихся по автомагистрали".