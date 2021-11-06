Польша решила отозвать от границы с Беларусью гумконвой для мигрантов. Минск так и не дал разрешения на въезд

"Янке сообщила полковнику Якубашеку, что транспорт с гуманитарной помощью, который ждал на пограничном переходе в Бобровниках с 23 октября, сегодня будет отозван, а пожертвования будут помещены на склад рядом с границей", – говорится в сообщении.
Госсекретарь канцелярии отметила, что помощь можно будет предоставить в любое время.
"Я надеюсь, что белорусские власти примут это и помогут мигрантам в этой стране в крайне тяжелых условиях", – подчеркнула Янке.
В канцелярии президента Польши рассказали, что гумконвой с теплой одеждой, одеялами, кроватями и палатками был уже третьим, который отправляла Польша в Беларусь.
Два предыдущих раза власти Беларуси также отказались пропускать гуманитарную помощь.
В 2021 году страны Балтии и Польша столкнулись с проблемой нелегальной миграции из Беларуси.
В Литве полагают, что называющий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко специально ослабил контроль над границей со своей стороны. В минобороны Литвы заявляли, что Беларусь инструктирует нелегалов на границе.
13 июля литовский Сейм официально признал наплыв мигрантов из Беларуси гибридной агрессией. Кроме Литвы, чрезвычайную ситуацию на границе с Беларусью объявили в Латвии и Польше.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий говорил 17 сентября, что на территории Беларуси находятся более 10 тыс. мигрантов из стран Ближнего Востока, которых могут использовать для проведения гибридной атаки против Польши и Литвы.
Из-за наплыва мигрантов на границе с Беларусью построить забор решили власти Литвы, Латвии и Польши.
2 ноября этого года трое неизвестных в военной форме и с длинноствольным оружием проникли в Польшу с территории Беларуси. Минобороны Польши говорит о попытках белорусских силовиков стрелять.