Польша решила отозвать от границы с Беларусью гумконвой для мигрантов. Минск так и не дал разрешения на въезд

"Янке сообщила полковнику Якубашеку, что транспорт с гуманитарной помощью, который ждал на пограничном переходе в Бобровниках с 23 октября, сегодня будет отозван, а пожертвования будут помещены на склад рядом с границей", – говорится в сообщении.

Госсекретарь канцелярии отметила, что помощь можно будет предоставить в любое время.

"Я надеюсь, что белорусские власти примут это и помогут мигрантам в этой стране в крайне тяжелых условиях", – подчеркнула Янке.

В канцелярии президента Польши рассказали, что гумконвой с теплой одеждой, одеялами, кроватями и палатками был уже третьим, который отправляла Польша в Беларусь.

Два предыдущих раза власти Беларуси также отказались пропускать гуманитарную помощь.