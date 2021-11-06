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Польша решила отозвать от границы с Беларусью гумконвой для мигрантов. Минск так и не дал разрешения на въезд

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Гумконвой для мигрантов Польша направляла уже трижды
Гумконвой для мигрантов Польша направляла уже трижды
Фото: ЕРА

Гуманитарный конвой для мигрантов, который Польша направляла в Беларусь, будет отозван. Об этом 6 ноября проинформировала канцелярия президента Польши, уведомляя о встрече госсекретаря канцелярии Богны Янке с командиром Подляской пограничной дивизии Анджеем Якубашеком.

"Янке сообщила полковнику Якубашеку, что транспорт с гуманитарной помощью, который ждал на пограничном переходе в Бобровниках с 23 октября, сегодня будет отозван, а пожертвования будут помещены на склад рядом с границей", – говорится в сообщении.

Госсекретарь канцелярии отметила, что помощь можно будет предоставить в любое время.

"Я надеюсь, что белорусские власти примут это и помогут мигрантам в этой стране в крайне тяжелых условиях", – подчеркнула Янке.

В канцелярии президента Польши рассказали, что гумконвой с теплой одеждой, одеялами, кроватями и палатками был уже третьим, который отправляла Польша в Беларусь.

Два предыдущих раза власти Беларуси также отказались пропускать гуманитарную помощь.

Контекст:

В 2021 году страны Балтии и Польша столкнулись с проблемой нелегальной миграции из Беларуси.

В Литве полагают, что называющий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко специально ослабил контроль над границей со своей стороны. В минобороны Литвы заявляли, что Беларусь инструктирует нелегалов на границе.

13 июля литовский Сейм официально признал наплыв мигрантов из Беларуси гибридной агрессией. Кроме Литвы, чрезвычайную ситуацию на границе с Беларусью объявили в Латвии и Польше.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий говорил 17 сентября, что на территории Беларуси находятся более 10 тыс. мигрантов из стран Ближнего Востока, которых могут использовать для проведения гибридной атаки против Польши и Литвы.

Из-за наплыва мигрантов на границе с Беларусью построить забор решили власти ЛитвыЛатвии и Польши.

2 ноября этого года трое неизвестных в военной форме и с длинноствольным оружием проникли в Польшу с территории Беларуси. Минобороны Польши говорит о попытках белорусских силовиков стрелять.

Теги: транспорт, Беларусь, Польша, граница, помощь, конвой, гумконвой, палатки, мигранты, одежда
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