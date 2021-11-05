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Кричали, что будут стрелять. В польском Минобороны заявили о провокациях со стороны белорусских военных

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На польско-белорусской границе произошли два инцидента
На польско-белорусской границе произошли два инцидента
Фото: EPA

В Министерстве обороны Польши 5 ноября заявили о провокациях на границе этой страны с Беларусью. На странице ведомства в Twitter сообщается о двух инцидентах, произошедших за последние дни на польско-белорусской границе.

В первом сообщении Минобороны страны информирует о попытке белорусского военного выстрелить в польских пограничников из сигнального пистолета.

"Вчера [4 ноября] белорусский солдат попытался выстрелить из сигнального пистолета в польских солдат. К счастью, пистолет не выстрелил", – сказано в сообщении.

Еще один инцидент произошел, по информации ведомства, в ста метрах от предыдущего.

"Пять вооруженных белорусов пытались разрушить забор, при этом крича, что будут стрелять в польских солдат. После вызова дополнительных сил белорусы отошли", – заявили в Минобороны.

Контекст:

В 2021 году страны Балтии и Польша столкнулись с проблемой нелегальной миграции из Беларуси.

В Литве полагают, что называющий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко специально ослабил контроль над границей со своей стороны. В минобороны Литвы заявляли, что Беларусь инструктирует нелегалов на границе.

13 июля литовский Сейм официально признал наплыв мигрантов из Беларуси гибридной агрессией. Кроме Литвы, чрезвычайную ситуацию на границе с Беларусью объявили в Латвии и Польше.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий говорил 17 сентября, что на территории Беларуси находятся более 10 тыс. мигрантов из стран Ближнего Востока, которых могут использовать для проведения гибридной атаки против Польши и Литвы.

Из-за наплыва мигрантов на границе с Беларусью построить забор решили власти ЛитвыЛатвии и Польши.

2 ноября этого года трое неизвестных в военной форме и с длинноствольным оружием проникли в Польшу с территории Беларуси.

Теги: Беларусь, Польша, военные, граница, провокации, пограничники, Минобороны
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