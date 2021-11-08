В Беларуси большая группа мигрантов движется к польской границе

В сообщении ведомства сказано, что на этот "шаг отчаяния" беженцев "сподвигло равнодушие и бесчеловечное отношение польских властей".

На кадрах, опубликованных в Twitter изданием NEXTA и Telegram-каналом "Радыё Свабода – Беларусь", видны мигранты, которые идут вдоль трассы, их сопровождают люди в военной форме.

Armed men escort a convoy of migrants at the border with #Poland pic.twitter.com/gd7feOtcPx — NEXTA (@nexta_tv) November 8, 2021

* A large group of migrants is moving towards the #Polish border pic.twitter.com/XeNn9Q7flm — NEXTA (@nexta_tv) November 8, 2021

Также обнародовано видео, на котором группа беженцев пробирается через лес, предположительно? в сторону границы.