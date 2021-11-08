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В Беларуси большая группа мигрантов движется к польской границе

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Нелегалы движутся колонной к польской границе
Нелегалы движутся колонной к польской границе
Фото: скриншот видео Nexta / Twitter

В Беларуси многочисленная группа мигрантов с вещами направляется к польской границе. Об этом 8 ноября сообщает БЕЛТА, ссылаясь на Госпогранкомитет страны.

В сообщении ведомства сказано, что на этот "шаг отчаяния" беженцев "сподвигло равнодушие и бесчеловечное отношение польских властей".

На кадрах, опубликованных в Twitter изданием NEXTA и Telegram-каналом "Радыё Свабода – Беларусь", видны мигранты, которые идут вдоль трассы, их сопровождают люди в военной форме.

Также обнародовано видео, на котором группа беженцев пробирается через лес, предположительно? в сторону границы.

Контекст:

В этом году страны Балтии и Польша столкнулись с проблемой нелегальной миграции из Беларуси.

В Литве считают, что Александр Лукашенко, который называет себя президентом Беларуси, намеренно ослабил контроль над границей со своей стороны. В минобороны Литвы заявляли, что Беларусь инструктирует нелегалов на границе.

13 июля литовский Сейм официально признал наплыв мигрантов из Беларуси гибридной агрессией. Кроме Литвы, чрезвычайную ситуацию на границе с Беларусью объявили в Латвии и Польше.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий говорил 17 сентября, что на территории Беларуси находятся более 10 тыс. мигрантов из стран Ближнего Востока, которых могут использовать для проведения гибридной атаки против Польши и Литвы.

Из-за наплыва мигрантов на границе с Беларусью построить забор решили власти ЛитвыЛатвии и Польши.

Президенты Литвы, Латвии, Эстонии и Польши Гитанас Науседа, Эгилс Левитс, Керсти Кальюлайд и Анджей Дуда во время встречи в Киеве 23 августа выпустили совместную декларацию. В заявлении миграционный кризис на границе с Беларусью они назвали "политически управляемой гибридной операцией, осуществляемой режимом Лукашенко", в которой "эксплуатируют беззащитных граждан третьих стран". Ее цель – "отвлечь внимание от участившихся нарушений прав человека и гражданина со стороны режима".

7 ноября нелегальные мигранты атаковали посты пограничников Польши и пытались сломать забор на границе с Беларусью.

Теги: Беларусь, Польша, Александр Лукашенко, военные, граница, пограничники, кризис, мигранты, нелегалы
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