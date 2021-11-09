"Режим Лукашенко лжет людям". В Евросоюзе объяснили, как мигранты попадают в Беларусь

Евросоюз анонсировал поездки своих чиновников в связи с появлением мигрантов в Беларуси Фото: ЕРА

"Как режим Лукашенко проводит эти неприемлемые и, собственно, незаконные операции? Они общаются с потенциальными путешественниками через официальные каналы, такие как белорусские консульства, посольства и тому подобное, которые выдают визы. Они говорят: "Вы можете приехать, вам будет предоставлен транспорт до границы", – сказал Стано.

Он объяснил, что "если люди получают какую-то информацию якобы из официального источника, то они склонны верить в нее".

"Поэтому для нас важно не только информировать об этом страны, откуда едут мигранты, но и пытаться донести информацию до людей. Иногда даже органы власти в этих странах не знают о ситуации. [...] Модель, по которой режим Лукашенко проводит свои действия, заставляет людей верить, что они могут приехать в Беларусь и дальше продолжить путь в ЕС. Это часть бесчеловечного и даже гангстерского подхода режима Лукашенко. Он лжет людям и привозит их в Беларусь с лживыми обещаниями легко попасть в ЕС", – подчеркнул Стано.

По его словам, в ближайшее время ряд чиновников Евросоюза посетят страны, из которых мигранты попадают в Беларусь.

"Европейская правда" отмечает, что Стано не назвал эти страны, но, по данным СМИ, в Беларусь больше всего прибывает мигрантов из Ирака.