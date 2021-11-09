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"Режим Лукашенко лжет людям". В Евросоюзе объяснили, как мигранты попадают в Беларусь

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Евросоюз анонсировал поездки своих чиновников в связи с появлением мигрантов в Беларуси
Евросоюз анонсировал поездки своих чиновников в связи с появлением мигрантов в Беларуси
Фото: ЕРА

В дипломатических представительствах Беларуси мигрантам обещают помочь попасть в Евросоюз. Об этом пресс-секретарь ЕС по иностранным делам и политике безопасности Петер Стано сообщил 9 ноября на брифинге в Брюсселе, информирует "Европейская правда".

"Как режим Лукашенко проводит эти неприемлемые и, собственно, незаконные операции? Они общаются с потенциальными путешественниками через официальные каналы, такие как белорусские консульства, посольства и тому подобное, которые выдают визы. Они говорят: "Вы можете приехать, вам будет предоставлен транспорт до границы", – сказал Стано.

Он объяснил, что "если люди получают какую-то информацию якобы из официального источника, то они склонны верить в нее".

"Поэтому для нас важно не только информировать об этом страны, откуда едут мигранты, но и пытаться донести информацию до людей. Иногда даже органы власти в этих странах не знают о ситуации. [...] Модель, по которой режим Лукашенко проводит свои действия, заставляет людей верить, что они могут приехать в Беларусь и дальше продолжить путь в ЕС. Это часть бесчеловечного и даже гангстерского подхода режима Лукашенко. Он лжет людям и привозит их в Беларусь с лживыми обещаниями легко попасть в ЕС", – подчеркнул Стано.

По его словам, в ближайшее время ряд чиновников Евросоюза посетят страны, из которых мигранты попадают в Беларусь.

"Европейская правда" отмечает, что Стано не назвал эти страны, но, по данным СМИ, в Беларусь больше всего прибывает мигрантов из Ирака.

Контекст:

17 сентября премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что на территории Беларуси находятся более 10 тыс. мигрантов из стран Ближнего Востока, которых могут использовать для проведения гибридной атаки против Польши и Литвы.

Из-за наплыва мигрантов власти ЛитвыЛатвии и Польши решили построить забор на границах с Беларусью. 

Президенты Литвы, Латвии, Эстонии и Польши во время встречи в Киеве 23 августа выпустили совместную декларацию. В заявлении миграционный кризис на границе с Беларусью они назвали "политически управляемой гибридной операцией, осуществляемой режимом Лукашенко", в которой "эксплуатируют беззащитных граждан третьих стран". Ее цель – "отвлечь внимание от участившихся нарушений прав человека и гражданина со стороны режима".

7 ноября нелегальные мигранты атаковали посты польских пограничников и пытались сломать забор на границе с Беларусью.

Утром 8 ноября белорусские СМИ сообщили, что к границе с Польшей выдвинулась многочисленная колонна мигрантов, их сопровождают люди в военной форме. В Госпогранкомитете Беларуси заявили, что на этот "шаг отчаяния" беженцев "сподвигло равнодушие и бесчеловечное отношение польских властей", а белорусская сторона "принимает необходимые меры для обеспечения бесперебойного функционирования каналов международных сообщений, а также безопасности людей, двигающихся по автомагистрали".

В связи с этим министерство обороны Польши повысило готовность войск территориальной обороны на границе с Беларусью.

Теги: Беларусь, Польша, посольство, Брюссель, граница, пограничники, кризис, чиновники, консульство, мигранты, дипломаты, Евросоюз, Петер Стано, ЕС
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