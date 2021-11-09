"Режим Лукашенко лжет людям". В Евросоюзе объяснили, как мигранты попадают в Беларусь

"Как режим Лукашенко проводит эти неприемлемые и, собственно, незаконные операции? Они общаются с потенциальными путешественниками через официальные каналы, такие как белорусские консульства, посольства и тому подобное, которые выдают визы. Они говорят: "Вы можете приехать, вам будет предоставлен транспорт до границы", – сказал Стано.
Он объяснил, что "если люди получают какую-то информацию якобы из официального источника, то они склонны верить в нее".
"Поэтому для нас важно не только информировать об этом страны, откуда едут мигранты, но и пытаться донести информацию до людей. Иногда даже органы власти в этих странах не знают о ситуации. [...] Модель, по которой режим Лукашенко проводит свои действия, заставляет людей верить, что они могут приехать в Беларусь и дальше продолжить путь в ЕС. Это часть бесчеловечного и даже гангстерского подхода режима Лукашенко. Он лжет людям и привозит их в Беларусь с лживыми обещаниями легко попасть в ЕС", – подчеркнул Стано.
По его словам, в ближайшее время ряд чиновников Евросоюза посетят страны, из которых мигранты попадают в Беларусь.
"Европейская правда" отмечает, что Стано не назвал эти страны, но, по данным СМИ, в Беларусь больше всего прибывает мигрантов из Ирака.
17 сентября премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что на территории Беларуси находятся более 10 тыс. мигрантов из стран Ближнего Востока, которых могут использовать для проведения гибридной атаки против Польши и Литвы.
Из-за наплыва мигрантов власти Литвы, Латвии и Польши решили построить забор на границах с Беларусью.
Президенты Литвы, Латвии, Эстонии и Польши во время встречи в Киеве 23 августа выпустили совместную декларацию. В заявлении миграционный кризис на границе с Беларусью они назвали "политически управляемой гибридной операцией, осуществляемой режимом Лукашенко", в которой "эксплуатируют беззащитных граждан третьих стран". Ее цель – "отвлечь внимание от участившихся нарушений прав человека и гражданина со стороны режима".
7 ноября нелегальные мигранты атаковали посты польских пограничников и пытались сломать забор на границе с Беларусью.
Утром 8 ноября белорусские СМИ сообщили, что к границе с Польшей выдвинулась многочисленная колонна мигрантов, их сопровождают люди в военной форме. В Госпогранкомитете Беларуси заявили, что на этот "шаг отчаяния" беженцев "сподвигло равнодушие и бесчеловечное отношение польских властей", а белорусская сторона "принимает необходимые меры для обеспечения бесперебойного функционирования каналов международных сообщений, а также безопасности людей, двигающихся по автомагистрали".
В связи с этим министерство обороны Польши повысило готовность войск территориальной обороны на границе с Беларусью.