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Литва направила военнослужащих к белорусской границе и готовит введение чрезвычайного положения

В Литве ожидают атаки мигрантов с белорусской границы, подобной той, которую сейчас переживает Польша
В Литве ожидают атаки мигрантов с белорусской границы, подобной той, которую сейчас переживает Польша
Фото: EPA

На фоне сообщений о росте числа мигрантов, направляющихся через Беларусь к границам ЕС, власти Литвы хотят ввести в стране чрезвычайное положение. Об этом на пресс-конференции 8 ноября сообщила министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте, пишет Delfi.

"С учетом этой действительно серьезной ситуации предложением МВД является введение чрезвычайного положения. Это предложение должно рассмотреть правительство и принять решение", – сказала она.

Она подчеркнула, что Литва может "также ожидать подобных вторжений и атак".

"Все наши ведомства должны максимально подготовиться, то есть максимальные силы наших должностных лиц, армии в данный момент передислоцированы с учетом определенной специфики", – отметила министр. 

Она сообщила, что власти Литвы направили военнослужащих к белорусской границе, но отказалась уточнять их количество, сославшись на соображения безопасности, пишет "Немецкая волна".

Утром 9 ноября правительство одобрило предложение МВД, сообщило LRT. Теперь правительство должно подготовить постановление, конкретизирующее это решение, а Сейм страны утвердить его.

Накануне введение режима чрезвычайной ситуации на границе поддержала спикер Сейма Литвы Виктория Чмилите-Нильсен, сообщило Delfi.

"Это мог бы быть логичный шаг в условиях, когда мы видим своего рода второй этап гибридной атаки Александра Лукашенко, потому что первый этап был успешно отражен и Литвой, и Латвией, и Польшей, поэтому теперь идет поиск других путей", – указала она.

В то же время министр национальной обороны Арвидас Анушаускас заявил на заседании правительства, что в стране нет практики введения чрезвычайного положения, а в законодательстве по этому вопросу есть противоречия.

Президент Литвы Гитанас Науседа намерен сегодня обсудить возможное объявление чрезвычайного положения с премьер-министром Ингридой Шимоните, а также представителями министерств внутренних дел и национальной обороны.

Науседа также заверил власти Польши в поддержке при разрешении кризиса.

8 ноября к границе Польши подошла большая колонна мигрантов под охраной белорусских силовиков. Они разбили палаточный лагерь на границе и пытались прорвать ограждения. Министерство обороны Польши объявило положение повышенной готовности для войск территориальной обороны на границе с Беларусью.

Контекст:

В этом году страны Балтии и Польша столкнулись с проблемой нелегальной миграции из Беларуси.

В Литве считают, что Александр Лукашенко, который называет себя президентом Беларуси, намеренно ослабил контроль над границей со своей стороны. В минобороны Литвы заявляли, что Беларусь инструктирует нелегалов на границе.

13 июля литовский Сейм официально признал наплыв мигрантов из Беларуси гибридной агрессией. Кроме Литвы, чрезвычайную ситуацию на границе с Беларусью объявили в Латвии и Польше.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий говорил 17 сентября, что на территории Беларуси находятся более 10 тыс. мигрантов из стран Ближнего Востока, которых могут использовать для проведения гибридной атаки против Польши и Литвы.

Из-за наплыва мигрантов власти ЛитвыЛатвии и Польши решили построить забор на границах с Беларусью. Польша выделила более $400 млн на строительство стены на границе с Россией, Беларусью и Украиной.

Президенты Литвы, Латвии, Эстонии и Польши во время встречи в Киеве 23 августа выпустили совместную декларацию. В заявлении миграционный кризис на границе с Беларусью они назвали "политически управляемой гибридной операцией, осуществляемой режимом Лукашенко", в которой "эксплуатируют беззащитных граждан третьих стран". Ее цель – "отвлечь внимание от участившихся нарушений прав человека и гражданина со стороны режима".

7 ноября нелегальные мигранты атаковали посты польских пограничников и пытались сломать забор на границе с Беларусью.

Теги: Беларусь, Польша, миграция, Литва, чрезвычайное положение, граница, мигранты, Гитанас Науседа, нелегалы, границы, Агне Билотайте
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