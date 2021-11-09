Литва направила военнослужащих к белорусской границе и готовит введение чрезвычайного положения

В Литве ожидают атаки мигрантов с белорусской границы, подобной той, которую сейчас переживает Польша Фото: EPA

"С учетом этой действительно серьезной ситуации предложением МВД является введение чрезвычайного положения. Это предложение должно рассмотреть правительство и принять решение", – сказала она.

Она подчеркнула, что Литва может "также ожидать подобных вторжений и атак".

"Все наши ведомства должны максимально подготовиться, то есть максимальные силы наших должностных лиц, армии в данный момент передислоцированы с учетом определенной специфики", – отметила министр.

Она сообщила, что власти Литвы направили военнослужащих к белорусской границе, но отказалась уточнять их количество, сославшись на соображения безопасности, пишет "Немецкая волна".

Утром 9 ноября правительство одобрило предложение МВД, сообщило LRT. Теперь правительство должно подготовить постановление, конкретизирующее это решение, а Сейм страны утвердить его.

Накануне введение режима чрезвычайной ситуации на границе поддержала спикер Сейма Литвы Виктория Чмилите-Нильсен, сообщило Delfi.

"Это мог бы быть логичный шаг в условиях, когда мы видим своего рода второй этап гибридной атаки Александра Лукашенко, потому что первый этап был успешно отражен и Литвой, и Латвией, и Польшей, поэтому теперь идет поиск других путей", – указала она.

В то же время министр национальной обороны Арвидас Анушаускас заявил на заседании правительства, что в стране нет практики введения чрезвычайного положения, а в законодательстве по этому вопросу есть противоречия.

Президент Литвы Гитанас Науседа намерен сегодня обсудить возможное объявление чрезвычайного положения с премьер-министром Ингридой Шимоните, а также представителями министерств внутренних дел и национальной обороны.

Науседа также заверил власти Польши в поддержке при разрешении кризиса.

8 ноября к границе Польши подошла большая колонна мигрантов под охраной белорусских силовиков. Они разбили палаточный лагерь на границе и пытались прорвать ограждения. Министерство обороны Польши объявило положение повышенной готовности для войск территориальной обороны на границе с Беларусью.