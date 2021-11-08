Дуда позвонил Зеленскому и президентам стран Балтии из-за миграционного кризиса на границе с Беларусью

"Польский лидер осудил циничное использование властями Беларуси мирных жителей. Он также указал на растущий риск применения аналогичных мер против других стран региона, что значительно снижает уровень безопасности во всей Европе. Лидеры заручились взаимной поддержкой и солидарностью", – отмечается в сообщении.

Как пишет сайт президента Польши, в понедельник Дуда также имел телефонный разговор с президентом Литвы Гитанасом Науседой.

"Обсудили расширяющуюся гибридную атаку на польско-белорусской границе с президентом Польши Анджеем Дудой. Литва полностью солидарна с Польшей. Мы готовы оказать всю необходимую поддержку нашему соседу, чтобы преодолеть проблему с нелегальной миграцией", – написал Науседа в Twitter.

Discussed widening hybrid attack at the Poland - Belarus border w/ @prezydentpl @AndrzejDuda today.

Lithuania * stands in full solidarity with * . We are ready to provide all needed support to our neighbor to overcome this illegal #migration challenge.@MorawieckiM @mblaszczak pic.twitter.com/qt3h6s2nKS — Gitanas Naus * da (@GitanasNauseda) November 8, 2021

Кроме того, 8 ноября Дуда поговорил на тему миграционного кризиса с главами Латвии и Эстонии Эгилсом Левитсом и Аларом Карисом, сообщил в Twitter госсекретарь канцелярии президента Польши, руководитель бюро по международной политике Якуб Кумох.

Prezydent @AndrzejDuda * przedstawi * sytuacj * na granicy przywódcom * otwy i Estonii * @valstsgriba @AlarKaris i podzi * kowa * za poparcie obu krajów. * od pocz * tku kryzysu s * solidarne wobec ataku hybrydowego. Wcze * niej @prezydentpl rozmawia * te * z @GitanasNauseda . — Jakub Kumoch (@JakubKumoch) November 8, 2021

В связи с ситуацией на польско-белорусской границе Польша с 9 ноября приостановила движение на автомобильном пограничном переходе в Кузнице, говорится в Twitter пограничной службы страны. Путешественников направили к другим пунктам в Тересполе и Бобровниках.