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В Литве призвали ввести санкции против аэропортов Беларуси из-за миграционного кризиса на границе с ЕС

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Ландсбергис (на фото) обсудил с Борреллем эскалацию напряженности на границе Евросоюза с Беларусью
Ландсбергис (на фото) обсудил с Борреллем эскалацию напряженности на границе Евросоюза с Беларусью
Фото: EPA

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис из-за ухудшения ситуации на границе Евросоюза и Беларуси призвал Брюссель ужесточить санкции против Минска. Об этом сообщается на сайте МИД Литвы 8 ноября.

В понедельник Ландсбергис по телефону обсудил эскалацию напряженности на границе Евросоюза с Беларусью с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Борреллем.

"Европа больше не может медлить. Эскалация напряженности на польской границе – еще одно доказательство того, что белорусский режим уже переходит к активным наступательным и провоцирующим действиям. Европа должна немедленно отреагировать и ужесточить санкции. Мы должны ввести санкции против аэропортов Беларуси, – сказал Ландсбергис. – Все авиакомпании мира должны понимать, что, летая в Беларусь, они сотрудничают с преступным режимом".

По словам главы МИД Литвы, "белорусский режим" использует аэропорты для организации нелегальной миграции.

По данным издания Welt am Sonntag, Беларусь удвоила число авиарейсов из стран Ближнего Востока, их чаще всего используют нелегалы для дальнейшей миграции в страны ЕС.

Контекст:

В этом году страны Балтии и Польша столкнулись с проблемой нелегальной миграции из Беларуси.

В Литве считают, что Александр Лукашенко, который называет себя президентом Беларуси, намеренно ослабил контроль над границей со своей стороны. В минобороны Литвы заявляли, что Беларусь инструктирует нелегалов на границе.

13 июля литовский Сейм официально признал наплыв мигрантов из Беларуси гибридной агрессией. Кроме Литвы, чрезвычайную ситуацию на границе с Беларусью объявили в Латвии и Польше.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий говорил 17 сентября, что на территории Беларуси находятся более 10 тыс. мигрантов из стран Ближнего Востока, которых могут использовать для проведения гибридной атаки против Польши и Литвы.

Из-за наплыва мигрантов власти ЛитвыЛатвии и Польши решили построить забор на границах с Беларусью. 

Президенты Литвы, Латвии, Эстонии и Польши Гитанас Науседа, Эгилс Левитс, Керсти Кальюлайд и Анджей Дуда во время встречи в Киеве 23 августа выпустили совместную декларацию. В заявлении миграционный кризис на границе с Беларусью они назвали "политически управляемой гибридной операцией, осуществляемой режимом Лукашенко", в которой "эксплуатируют беззащитных граждан третьих стран". Ее цель – "отвлечь внимание от участившихся нарушений прав человека и гражданина со стороны режима".

7 ноября нелегальные мигранты атаковали посты пограничников Польши и пытались сломать забор на границе с Беларусью.

8 ноября министерство обороны Польши объявило положение готовности для войск территориальной обороны на границе с Беларусью. На границе дежурят более 12 тыс. солдат.

Теги: Беларусь, Польша, санкции, аэропорт, Брюссель, граница, Минск, кризис, МИД Литвы, Габриэлюс Ландсбергис, мигранты, Евросоюз, авиакомпания, нелегалы, ЕС
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