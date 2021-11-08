В Литве призвали ввести санкции против аэропортов Беларуси из-за миграционного кризиса на границе с ЕС

Ландсбергис (на фото) обсудил с Борреллем эскалацию напряженности на границе Евросоюза с Беларусью Фото: EPA

В понедельник Ландсбергис по телефону обсудил эскалацию напряженности на границе Евросоюза с Беларусью с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Борреллем.

"Европа больше не может медлить. Эскалация напряженности на польской границе – еще одно доказательство того, что белорусский режим уже переходит к активным наступательным и провоцирующим действиям. Европа должна немедленно отреагировать и ужесточить санкции. Мы должны ввести санкции против аэропортов Беларуси, – сказал Ландсбергис. – Все авиакомпании мира должны понимать, что, летая в Беларусь, они сотрудничают с преступным режимом".

По словам главы МИД Литвы, "белорусский режим" использует аэропорты для организации нелегальной миграции.

По данным издания Welt am Sonntag, Беларусь удвоила число авиарейсов из стран Ближнего Востока, их чаще всего используют нелегалы для дальнейшей миграции в страны ЕС.