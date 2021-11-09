Кризис на белорусско-польской границе. Мигранты сломали забор и разбили палаточный лагерь, ночью была слышна стрельба

В Польше заявляют, что мигранты нападали на польских офицеров пограничной службы, полиции и солдат Фото: Terytorialsi – Zawsze gotowi, zawsze blisko! / Twitter

Ведомство опубликовало видео, как мигранты лопатами пытаются прорвать колючую проволоку на одном из участков границы. Польские силовики встали в шеренгу в несколько рядов, чтобы не пропустить людей через границу.

Ku * nica: próba sforsowania polskiej granicy pic.twitter.com/kqCkLPdsiK — Ministerstwo Obrony Narodowej * (@MON_GOV_PL) November 8, 2021

"МВД и военнослужащим удалось пресечь первую массовую попытку пересечения границы. В настоящее время мигранты разбили лагерь в районе Кузница. Их постоянно охраняют белорусские службы", – сообщили в министерстве обороны.

S * u * bom MSWiA i * o * nierzom uda * o si * zatrzyma * pierwsz * masow * prób * sforsowania granicy. Obecnie migranci rozbili obóz w rejonie Ku * nicy. S * ca * y czas pilnowani przez bia * oruskie s * u * by. pic.twitter.com/IpP0wdPXhC — Ministerstwo Obrony Narodowej * (@MON_GOV_PL) November 8, 2021

Другие видео опубликовал представитель правительства Польши Петр Мюллер. На них видно, что группе мигрантов с помощью длинных жердей и стволов деревьев удалось сломать забор из колючей проволоки, устроив "переправу". Виден также дым от костров. "Есть прямые нападения на польских офицеров пограничной службы, полиции и солдат", – подчеркнул Мюллер.

Министр обороны Польши Мариуш Блащак выразил уверенность, что попытки штурма будут повторяться.

Госинформагентство Беларуси БЕЛТА сообщает, что перед польскими заграждениями находятся более 2 тысяч беженцев. Оно опубликовало видео из их лагеря.

ВИДЕО

Видео: Информационное агентство БелТА / YouTube

#Ku * nica Ludzie roz * o * yli namioty i rozpalili ogniska. Od kiedy zapad * zmrok, tak wygl * da obozowisko migrantów przy polskiej granicy. To, co dzia * o si * wcze * niej, zebrali * my dla Was w tym tek * cie * https://t.co/DiM2eJkLOf



* fb. Hardy Ahmad pic.twitter.com/F9o4vUuat6 — Bie * sat (@Bielsat_pl) November 8, 2021

На границе ночью 8 ноября были слышны звуки, похожие на стрельбу, сообщило Zerkalo.io. Видео опубликовал белорусский журналист Тадеуш Гичан. По его информации, огонь в воздух открывают белорусские солдаты, чтобы отпугнуть мигрантов, которые хотели вернуться в Беларусь.

Reports are coming that Belarusian soldiers are firing in the air to scare off those migrants who tried to return to Belarus. pic.twitter.com/tr0KdrKzTF — Tadeusz Giczan (@TadeuszGiczan) November 8, 2021

В то же время Госпогранкомитет Беларуси уверяет журналистов, что стрельба слышна с польской стороны границы.

Официальных данных о стрельбе и возможных раненых не поступало.