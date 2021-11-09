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Кризис на белорусско-польской границе. Мигранты сломали забор и разбили палаточный лагерь, ночью была слышна стрельба

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В Польше заявляют, что мигранты нападали на польских офицеров пограничной службы, полиции и солдат
В Польше заявляют, что мигранты нападали на польских офицеров пограничной службы, полиции и солдат
Фото: Terytorialsi – Zawsze gotowi, zawsze blisko! / Twitter

Мигранты, пришедшие с белорусской стороны, попытались прорваться в Польшу недалеко от пограничного поста "Брузги-Кузница" на белорусско-польской границе. Об этом сообщило 8 ноября в Twitter министерство обороны Польши.

Ведомство опубликовало видео, как мигранты лопатами пытаются прорвать колючую проволоку на одном из участков границы. Польские силовики встали в шеренгу в несколько рядов, чтобы не пропустить людей через границу.

"МВД и военнослужащим удалось пресечь первую массовую попытку пересечения границы. В настоящее время мигранты разбили лагерь в районе Кузница. Их постоянно охраняют белорусские службы", – сообщили в министерстве обороны. 

Другие видео опубликовал представитель правительства Польши Петр Мюллер. На них видно, что группе мигрантов с помощью длинных жердей и стволов деревьев удалось сломать забор из колючей проволоки, устроив "переправу". Виден также дым от костров. "Есть прямые нападения на польских офицеров пограничной службы, полиции и солдат", – подчеркнул Мюллер. 

Министр обороны Польши Мариуш Блащак выразил уверенность, что попытки штурма будут повторяться.

Госинформагентство Беларуси БЕЛТА сообщает, что перед польскими заграждениями находятся более 2 тысяч беженцев. Оно опубликовало видео из их лагеря. 

ВИДЕО
Видео: Информационное агентство БелТА / YouTube

На границе ночью 8 ноября были слышны звуки, похожие на стрельбу, сообщило Zerkalo.io. Видео опубликовал белорусский журналист Тадеуш Гичан. По его информации, огонь в воздух открывают белорусские солдаты, чтобы отпугнуть мигрантов, которые хотели вернуться в Беларусь.

В то же время Госпогранкомитет Беларуси уверяет журналистов, что стрельба слышна с польской стороны границы.

Официальных данных о стрельбе и возможных раненых не поступало.

Контекст:

В этом году страны Балтии и Польша столкнулись с проблемой нелегальной миграции из Беларуси.

В Литве считают, что Александр Лукашенко, который называет себя президентом Беларуси, намеренно ослабил контроль над границей со своей стороны. В минобороны Литвы заявляли, что Беларусь инструктирует нелегалов на границе.

13 июля литовский Сейм официально признал наплыв мигрантов из Беларуси гибридной агрессией. Кроме Литвы, чрезвычайную ситуацию на границе с Беларусью объявили в Латвии и Польше.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий говорил 17 сентября, что на территории Беларуси находятся более 10 тыс. мигрантов из стран Ближнего Востока, которых могут использовать для проведения гибридной атаки против Польши и Литвы.

Из-за наплыва мигрантов власти ЛитвыЛатвии и Польши решили построить забор на границах с Беларусью. 

Президенты Литвы, Латвии, Эстонии и Польши во время встречи в Киеве 23 августа выпустили совместную декларацию. В заявлении миграционный кризис на границе с Беларусью они назвали "политически управляемой гибридной операцией, осуществляемой режимом Лукашенко", в которой "эксплуатируют беззащитных граждан третьих стран". Ее цель – "отвлечь внимание от участившихся нарушений прав человека и гражданина со стороны режима".

7 ноября нелегальные мигранты атаковали посты польских пограничников и пытались сломать забор на границе с Беларусью.

8 ноября к границе подошла большая колонна мигрантов под охраной белорусских силовиков. Министерство обороны Польши объявило положение повышенной готовности для войск территориальной обороны на границе с Беларусью. На границе дежурят более 12 тыс. солдат.

По данным издания Welt am Sonntag, Беларусь удвоила число авиарейсов из стран Ближнего Востока, их чаще всего используют нелегалы для дальнейшей миграции в страны ЕС. В МИД Литвы призвали ввести санкции против аэропортов Беларуси из-за миграционного кризиса на границе с Евросоюзом.

Теги: Беларусь, Польша, миграция, стрельба, граница, нападение, кризис, министерство обороны Польши, мигранты, Мариуш Блащак, нелегалы, забор на границе с Беларусью
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