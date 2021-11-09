"Типичная российская спецоперация". Климкин прогнозирует, что в Беларуси мигрантов отправят к границе Украины

"Беженцы на границах ЕС с Беларусью – это типичная российская спецоперация. Белорусов здесь банально используют, включая и [считающего себя президентом страны Александра] Лукашенко. Польша, Литва и Латвия, очевидно, найдут возможность защиты, и тогда у Кремля будет возможность переориентировать беженцев к нашей границе", – написал украинский дипломат.

По его словам, мигрантов "как и сейчас, будут "подвозить" в Минск чартерными самолетами".

"Россия попытается обвинить нас в негуманном обращении с нелегальными мигрантами, раскручивая тему выполнения обязательств в рамках безвиза с Евросоюзом", – прогнозирует Климкин.

Он считает, что сейчас необходимо "постоянное взаимодействие министров внутренних дел Украины и ЕС".

"Общие вызовы требуют общей стратегии и совместных действий. И даже скептически настроенные к нам в ЕС будут только "за" – при отсутствии политической воли в Евросоюзе и его энергетическом шантаже со стороны России. Двигаться вперед нужно от кризиса к кризису. Россия нам такую возможность в ближайшее время предоставит многократно", – объяснил Климкин.