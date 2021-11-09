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ПОЛИТИКА

"Типичная российская спецоперация". Климкин прогнозирует, что в Беларуси мигрантов отправят к границе Украины

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Климкин: Белорусов банально используют
Климкин: Белорусов банально используют
Фото: ЕРА

Мигрантов, которые находятся на границе с Беларусью, Москва попытается использовать для давления на Украину. Такое мнение бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил 9 ноября в Facebook.

"Беженцы на границах ЕС с Беларусью – это типичная российская спецоперация. Белорусов здесь банально используют, включая и [считающего себя президентом страны Александра] Лукашенко. Польша, Литва и Латвия, очевидно, найдут возможность защиты, и тогда у Кремля будет возможность переориентировать беженцев к нашей границе", – написал украинский дипломат.

По его словам, мигрантов "как и сейчас, будут "подвозить" в Минск чартерными самолетами".

"Россия попытается обвинить нас в негуманном обращении с нелегальными мигрантами, раскручивая тему выполнения обязательств в рамках безвиза с Евросоюзом", – прогнозирует Климкин.

Он считает, что сейчас необходимо "постоянное взаимодействие министров внутренних дел Украины и ЕС".

"Общие вызовы требуют общей стратегии и совместных действий. И даже скептически настроенные к нам в ЕС будут только "за" – при отсутствии политической воли в Евросоюзе и его энергетическом шантаже со стороны России. Двигаться вперед нужно от кризиса к кризису. Россия нам такую возможность в ближайшее время предоставит многократно", – объяснил Климкин.

https://www.facebook.com/pavloklimkin.ua/posts/1566514370362580

Контекст:

17 сентября премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что на территории Беларуси находятся более 10 тыс. мигрантов из стран Ближнего Востока, которых могут использовать для проведения гибридной атаки против Польши и Литвы.

Из-за наплыва мигрантов власти ЛитвыЛатвии и Польши решили построить забор на границах с Беларусью. 

Президенты Литвы, Латвии, Эстонии и Польши во время встречи в Киеве 23 августа выпустили совместную декларацию. В заявлении миграционный кризис на границе с Беларусью они назвали "политически управляемой гибридной операцией, осуществляемой режимом Лукашенко", в которой "эксплуатируют беззащитных граждан третьих стран". Ее цель – "отвлечь внимание от участившихся нарушений прав человека и гражданина со стороны режима".

7 ноября нелегальные мигранты атаковали посты польских пограничников и пытались сломать забор на границе с Беларусью.

Утром 8 ноября белорусские СМИ сообщили, что к границе с Польшей выдвинулась многочисленная колонна мигрантов, их сопровождают люди в военной форме. В Госпогранкомитете Беларуси заявили, что на этот "шаг отчаяния" беженцев "сподвигло равнодушие и бесчеловечное отношение польских властей", а белорусская сторона "принимает необходимые меры для обеспечения бесперебойного функционирования каналов международных сообщений, а также безопасности людей, двигающихся по автомагистрали".

В связи с этим министерство обороны Польши повысило готовность войск территориальной обороны на границе с Беларусью.

Теги: Россия, Беларусь, Польша, Москва, Кремль, граница, беженцы, Минск, Павел Климкин, самолеты, шантаж, мигранты, дипломаты, нелегалы
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