В Польше задержали украинца по подозрению в перевозке нелегальных мигрантов

Кроме украинца, полиция задержала двух граждан Германии, гражданина Беларуси и гражданина Швеции.
Пресс-секретарь полиции Подляского воеводства Томаш Крупа сообщил, что подозреваемых задержали во время дорожных проверок. На автомобилях водители перевезли в Польшу 14 человек: шесть – курдского происхождения, семь граждан Сирии и одного иракца.
Задержанных подозревают в пособничестве незаконному пересечению границы другими людьми.
RFM24 сообщает, что за последние 24 часа Подляское воеводство передало пограничной службе 41 человека, которые ранее незаконно пересекли границу, а с начала кризиса с мигрантами на польско-белорусской границе – 4355 человек.
В этом году страны Балтии и Польша столкнулись с проблемой нелегальной миграции из Беларуси.
В Литве считают, что называющий себя президентом Александр Лукашенко намеренно ослабил контроль над границей со своей стороны. В минобороны Литвы заявляли, что Беларусь инструктирует нелегалов на границе.
13 июля литовский Сейм официально признал наплыв мигрантов из Беларуси гибридной агрессией. Кроме Литвы, чрезвычайную ситуацию на границе с Беларусью объявили в Латвии и Польше.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий говорил 17 сентября, что на территории Беларуси находятся более 10 тыс. мигрантов из стран Ближнего Востока, которых могут использовать для проведения гибридной атаки против Польши и Литвы.
Президенты Литвы, Латвии, Эстонии и Польши Гитанас Науседа, Эгилс Левитс, Керсти Кальюлайд и Анджей Дуда во время встречи в Киеве 23 августа выпустили совместную декларацию. В заявлении миграционный кризис на границе с Беларусью они назвали "политически управляемой гибридной операцией, осуществляемой режимом Лукашенко", в которой "эксплуатируют беззащитных граждан третьих стран". Ее цель – "отвлечь внимание от участившихся нарушений прав человека и гражданина со стороны режима".
Из-за наплыва мигрантов власти Литвы, Латвии и Польши решили построить забор на границах с Беларусью. Польша выделила более $400 млн на строительство стены на границе с Россией, Беларусью и Украиной.