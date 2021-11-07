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В Польше задержали украинца по подозрению в перевозке нелегальных мигрантов

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Всего полиция задержала пятерых водителей
Всего полиция задержала пятерых водителей
Фото: bielsk-podlaski.policja.gov.pl

В Польше задержаны пять человек по подозрению в нелегальной перевозке мигрантов с границы с Беларусью, среди задержанных есть гражданин Украины. Об этом 7 ноября сообщает RFM24.

Кроме украинца, полиция задержала двух граждан Германии, гражданина Беларуси и гражданина Швеции.

Пресс-секретарь полиции Подляского воеводства Томаш Крупа сообщил, что подозреваемых задержали во время дорожных проверок. На автомобилях водители перевезли в Польшу 14 человек: шесть – курдского происхождения, семь граждан Сирии и одного иракца.

Задержанных подозревают в пособничестве незаконному пересечению границы другими людьми.

RFM24 сообщает, что за последние 24 часа Подляское воеводство передало пограничной службе 41 человека, которые ранее незаконно пересекли границу, а с начала кризиса с мигрантами на польско-белорусской границе – 4355 человек.

Контекст:

В этом году страны Балтии и Польша столкнулись с проблемой нелегальной миграции из Беларуси.

В Литве считают, что называющий себя президентом Александр Лукашенко намеренно ослабил контроль над границей со своей стороны. В минобороны Литвы заявляли, что Беларусь инструктирует нелегалов на границе.

13 июля литовский Сейм официально признал наплыв мигрантов из Беларуси гибридной агрессией. Кроме Литвы, чрезвычайную ситуацию на границе с Беларусью объявили в Латвии и Польше.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий говорил 17 сентября, что на территории Беларуси находятся более 10 тыс. мигрантов из стран Ближнего Востока, которых могут использовать для проведения гибридной атаки против Польши и Литвы.

Президенты Литвы, Латвии, Эстонии и Польши Гитанас Науседа, Эгилс Левитс, Керсти Кальюлайд и Анджей Дуда во время встречи в Киеве 23 августа выпустили совместную декларацию. В заявлении миграционный кризис на границе с Беларусью они назвали "политически управляемой гибридной операцией, осуществляемой режимом Лукашенко", в которой "эксплуатируют беззащитных граждан третьих стран". Ее цель – "отвлечь внимание от участившихся нарушений прав человека и гражданина со стороны режима".

Из-за наплыва мигрантов власти ЛитвыЛатвии и Польши решили построить забор на границах с Беларусью. Польша выделила более $400 млн на строительство стены на границе с Россией, Беларусью и Украиной.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Беларусь, Польша, полиция, украинцы, нелегалы
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