В Польше задержали украинца по подозрению в перевозке нелегальных мигрантов

Кроме украинца, полиция задержала двух граждан Германии, гражданина Беларуси и гражданина Швеции.

Пресс-секретарь полиции Подляского воеводства Томаш Крупа сообщил, что подозреваемых задержали во время дорожных проверок. На автомобилях водители перевезли в Польшу 14 человек: шесть – курдского происхождения, семь граждан Сирии и одного иракца.

Задержанных подозревают в пособничестве незаконному пересечению границы другими людьми.

RFM24 сообщает, что за последние 24 часа Подляское воеводство передало пограничной службе 41 человека, которые ранее незаконно пересекли границу, а с начала кризиса с мигрантами на польско-белорусской границе – 4355 человек.