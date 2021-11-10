Литва из-за миграционного кризиса на границе с Беларусью впервые за время независимости объявила чрезвычайное положение

Режим ЧП введен на участке литовско-белорусской границы и на территории, удаленной от границы на 5 км вглубь Литвы, а также в местах расселения мигрантов Фото: EPA

Отмечается, что режим ЧП введен на участке границы и на территории, удаленной от границы на 5 км вглубь Литвы, а также в местах расселения мигрантов в Кибартае, Мядининкае, Пабраде, Рукле и Вильнюсе.

Премьер-министр Ингрида Шимоните заявила, что чрезвычайное положение введено впервые в истории восстановленной независимости Литвы.

По ее словам, одни ограничения будут действовать в отношении мигрантов, которые пересекли границу нелегально, другие – для жителей Литвы.

В частности, введение режима ЧП ограничит передвижение автомобилей на участке границы без разрешения пограничников, власти также смогут досматривать транспортные средства, людей и их имущество.

В то же время прибывшие в Литву мигранты будут ограничены в праве на переписку, разговоры по телефону.