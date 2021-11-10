Литва из-за миграционного кризиса на границе с Беларусью впервые за время независимости объявила чрезвычайное положение

Отмечается, что режим ЧП введен на участке границы и на территории, удаленной от границы на 5 км вглубь Литвы, а также в местах расселения мигрантов в Кибартае, Мядининкае, Пабраде, Рукле и Вильнюсе.
Премьер-министр Ингрида Шимоните заявила, что чрезвычайное положение введено впервые в истории восстановленной независимости Литвы.
По ее словам, одни ограничения будут действовать в отношении мигрантов, которые пересекли границу нелегально, другие – для жителей Литвы.
В частности, введение режима ЧП ограничит передвижение автомобилей на участке границы без разрешения пограничников, власти также смогут досматривать транспортные средства, людей и их имущество.
В то же время прибывшие в Литву мигранты будут ограничены в праве на переписку, разговоры по телефону.
В этом году страны Балтии и Польша столкнулись с проблемой нелегальной миграции из Беларуси.
В Литве считают, что Александр Лукашенко, который называет себя президентом Беларуси, намеренно ослабил контроль над границей со своей стороны. В минобороны Литвы заявляли, что Беларусь инструктирует нелегалов на границе.
13 июля литовский Сейм официально признал наплыв мигрантов из Беларуси гибридной агрессией. Кроме Литвы, чрезвычайную ситуацию на границе с Беларусью объявили в Латвии и Польше.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий говорил 17 сентября, что на территории Беларуси находятся более 10 тыс. мигрантов из стран Ближнего Востока, которых могут использовать для проведения гибридной атаки против Польши и Литвы.
По данным издания Welt am Sonntag, Беларусь удвоила число авиарейсов из стран Ближнего Востока, их чаще всего используют нелегалы для дальнейшей миграции в страны ЕС.
Из-за наплыва мигрантов власти Литвы, Латвии и Польши решили построить забор на границах с Беларусью.
Президенты Литвы, Латвии, Эстонии и Польши во время встречи в Киеве 23 августа выпустили совместную декларацию. В заявлении миграционный кризис на границе с Беларусью они назвали "политически управляемой гибридной операцией, осуществляемой режимом Лукашенко", в которой "эксплуатируют беззащитных граждан третьих стран". Ее цель – "отвлечь внимание от участившихся нарушений прав человека и гражданина со стороны режима".
7 ноября нелегальные мигранты атаковали посты польских пограничников и пытались сломать забор на границе с Беларусью.
Утром 8 ноября белорусские СМИ сообщили, что к границе с Польшей выдвинулась многочисленная колонна мигрантов, их сопровождают люди в военной форме. В Госпогранкомитете Беларуси заявили, что на этот "шаг отчаяния" беженцев "сподвигло равнодушие и бесчеловечное отношение польских властей", а белорусская сторона "принимает необходимые меры для обеспечения бесперебойного функционирования каналов международных сообщений, а также безопасности людей, двигающихся по автомагистрали".
В связи с этим министерство обороны Польши повысило готовность войск территориальной обороны на границе с Беларусью. На границе дежурят более 12 тыс. солдат. Кроме того, Польша направила для патрулирования границы с Беларусью военные вертолеты.
На фоне сообщений о росте числа мигрантов, направляющихся через Беларусь к границам ЕС, власти Литвы направили военнослужащих к белорусской границе, сообщила 8 ноября министр внутренних дел Агне Билотайте.