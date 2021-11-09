Лукашенко заявил, что Беларусь не собирается нападать на Польшу

Лукашенко: Я боюсь, чтобы это противостояние на границе из-за мигрантов не привело к какой-то острой фазе Фото: president.gov.by

Об этом Лукашенко сказал в интервью российскому журналу "Национальная оборона", выдержки из него опубликованы 9 ноября на сайте президента Беларуси.

"Я боюсь, чтобы это противостояние на границе из-за мигрантов не привело к какой-то острой фазе. Это же почва для провокаций. Любую провокацию можно совершить. Я уже своих военных предупреждаю: аккуратно, ребята, смотрите!" – отметил Лукашенко.

Обвинения Беларуси в миграционном кризисе со стороны стран ЕС он пояснил "желанием отвлечь внимание от своих собственных проблем".

"Внутри Польши, Литвы, возьмите и Германию, сегодня – так называемый транзит власти. Возьмите Великобританию, во Франции… У них же проблем выше крыши. Мы рядом с ними не стояли. Народы недовольны. А как это микшировать и нивелировать? Надо объявить кого-то идиотом, подонком, мерзавцем, который нападет завтра на ту же Польшу. Да мы никогда не собирались и не собираемся нападать на Польшу. Нам дай бог обустроить эту территорию, которая у нас есть. А они спят и видят – всю [Беларусь]", – резюмировал Лукашенко.