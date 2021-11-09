ГОРДОН
 
 
МИР

Лукашенко заявил, что Беларусь не собирается нападать на Польшу

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Лукашенко: Я боюсь, чтобы это противостояние на границе из-за мигрантов не привело к какой-то острой фазе
Лукашенко: Я боюсь, чтобы это противостояние на границе из-за мигрантов не привело к какой-то острой фазе
Фото: president.gov.by

Александр Лукашенко, который называет себя президентом Беларуси, выразил обеспокоенность "противостоянием" на границе республики с Евросоюзом из-за мигрантов, которые пытаются нелегально попасть в страны ЕС с белорусской стороны.

Об этом Лукашенко сказал в интервью российскому журналу "Национальная оборона", выдержки из него опубликованы 9 ноября на сайте президента Беларуси.

"Я боюсь, чтобы это противостояние на границе из-за мигрантов не привело к какой-то острой фазе. Это же почва для провокаций. Любую провокацию можно совершить. Я уже своих военных предупреждаю: аккуратно, ребята, смотрите!" – отметил Лукашенко.

Обвинения Беларуси в миграционном кризисе со стороны стран ЕС он пояснил "желанием отвлечь внимание от своих собственных проблем".

"Внутри Польши, Литвы, возьмите и Германию, сегодня – так называемый транзит власти. Возьмите Великобританию, во Франции… У них же проблем выше крыши. Мы рядом с ними не стояли. Народы недовольны. А как это микшировать и нивелировать? Надо объявить кого-то идиотом, подонком, мерзавцем, который нападет завтра на ту же Польшу. Да мы никогда не собирались и не собираемся нападать на Польшу. Нам дай бог обустроить эту территорию, которая у нас есть. А они спят и видят – всю [Беларусь]", – резюмировал Лукашенко.

Контекст:

17 сентября премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что на территории Беларуси находятся более 10 тыс. мигрантов из стран Ближнего Востока, которых могут использовать для проведения гибридной атаки против Польши и Литвы.

Из-за наплыва мигрантов власти ЛитвыЛатвии и Польши решили построить забор на границах с Беларусью.

Президенты Литвы, Латвии, Эстонии и Польши во время встречи в Киеве 23 августа выпустили совместную декларацию. В заявлении миграционный кризис на границе с Беларусью они назвали "политически управляемой гибридной операцией, осуществляемой режимом Лукашенко", в которой "эксплуатируют беззащитных граждан третьих стран". Ее цель – "отвлечь внимание от участившихся нарушений прав человека и гражданина со стороны режима".

7 ноября нелегальные мигранты атаковали посты польских пограничников и пытались сломать забор на границе с Беларусью.

Утром 8 ноября белорусские СМИ сообщили, что к границе с Польшей выдвинулась многочисленная колонна мигрантов, их сопровождают люди в военной форме. В Госпогранкомитете Беларуси заявили, что на этот "шаг отчаяния" беженцев "сподвигло равнодушие и бесчеловечное отношение польских властей", а белорусская сторона "принимает необходимые меры для обеспечения бесперебойного функционирования каналов международных сообщений, а также безопасности людей, двигающихся по автомагистрали".

В связи с этим министерство обороны Польши повысило готовность войск территориальной обороны на границе с Беларусью. На границе дежурят более 12 тыс. солдат.

По данным издания Welt am Sonntag, Беларусь удвоила число авиарейсов из стран Ближнего Востока, их чаще всего используют нелегалы для дальнейшей миграции в страны ЕС.

Теги: Беларусь, Польша, Александр Лукашенко, миграция, граница, провокации, кризис, мигранты, Евросоюз, интервью, нелегалы, ЕС, забор на границе с Беларусью
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Самая красивая русалочка". Ариана Гранде впечатлила сеть необычным "морским" платьем
"Самая красивая русалочка". Ариана Гранде впечатлила сеть необычным "морским" платьем
"Яблоко от яблони недалеко падает". 64-летняя Мелани Гриффит восхитила сеть фото с дочерью
"Яблоко от яблони недалеко падает". 64-летняя Мелани Гриффит восхитила сеть фото с дочерью
"Я собирался удовлетворить эту женщину или умереть". Уилл Смит рассказал о сексе с женой
"Я собирался удовлетворить эту женщину или умереть". Уилл Смит рассказал о сексе с женой
Кличко рассказал, как его сын не хотел идти в гости к Шварценеггеру
Кличко рассказал, как его сын не хотел идти в гости к Шварценеггеру G
Алек Болдуин призвал полицию контролировать использование оружия на съемках
Алек Болдуин призвал полицию контролировать использование оружия на съемках
Кличко: Младший сын забрал у меня титул самого высокого в семье
Кличко: Младший сын забрал у меня титул самого высокого в семье G
Дмитрий ГОРДОН
"Королева фоток из спальни". Бритни Спирс в стрингах крупным планом показала пятую точку
"Королева фоток из спальни". Бритни Спирс в стрингах крупным планом показала пятую точку
Дэвид Бекхэм показал, как нарисовал новогоднюю картину, но не рукой, а другой частью тела
Дэвид Бекхэм показал, как нарисовал новогоднюю картину, но не рукой, а другой частью тела
"Рыцарь печального образа", "А писать-то как в этих латах?" 62-летний Невзоров примерил металлические сапоги до паха
"Рыцарь печального образа", "А писать-то как в этих латах?" 62-летний Невзоров примерил металлические сапоги до паха
"Сальму в президенты всей планеты!" 55-летняя Хайек показала, как выглядит в образе политика
"Сальму – в президенты всей планеты!" 55-летняя Хайек показала, как выглядит в образе политика
"Сладуны". Каменских перед камерой страстно поцеловала оголенного Потапа
"Сладуны". Каменских перед камерой страстно поцеловала оголенного Потапа
"Королева красоты", "Венера". Мейхер засветила внутреннюю часть бедра в огромном разрезе
"Королева красоты", "Венера". Мейхер засветила внутреннюю часть бедра в огромном разрезе
Сладкие плюшки. Рецепт от жены Петросяна
Сладкие плюшки. Рецепт от жены Петросяна
  "Такая сочная", "Повезло ее мужику", "По-моему, она поправилась". Maruv станцевала в прозрачном боди
  "Такая сочная", "Повезло ее мужику", "По-моему, она поправилась". Maruv станцевала в прозрачном боди
"После самой большой любви всегда хочется вырезать сердце". Седокова обнародовала откровенный пост
"После самой большой любви всегда хочется вырезать сердце". Седокова обнародовала откровенный пост
"Пытался меня крепко обнять и угостить из своей ложки". Jerry Heil рассказала о своем самом странном свидании
"Пытался меня крепко обнять и угостить из своей ложки". Jerry Heil рассказала о своем самом странном свидании
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Самая красивая и натуральная". 55-летняя Хайек выставила грудь в огромном декольте (141229)
2
"Безумно красивая". Звезда "Великолепного века" Мерьем Узерли обнажила грудь до соска (65500)
3
"Запретный и недосягаемый плод". В сети обсуждают фотосессию Огневич в кружевном белье (54249)
4
"Сисинович, ну очень шикарный бюст!" 41-летняя Семенович показала соски (47520)
5
"Даже Волочкова позавидует". 48-летняя Порошина показала растяжку (42917)
6
"Бросай Потапа, выходи за меня". Настя Каменских покорила сеть своими новыми портретами. Фото (36350)
7
"Настоящая". Молодая жена 76-летнего Петросяна снялась в расстегнутом халате и без макияжа (26307)
8
"Да что ж за страх такой?", "Ужас, какие грабли!" Волочкова крупным планом показала свои стопы (23426)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS