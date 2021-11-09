"У Лукашенко есть руководитель в Москве". Премьер Польши призвал бороться с возрождением Российской империи

Миграционный кризис на границе с Беларусью, по словам Моравецкого, – последняя атака считающего себя президентом республики Александра Лукашенко, который является ее исполнителем, но "его руководитель в Москве".

По мнению Моравецкого, президент РФ Владимир Путин демонстрирует решимость реализовать сценарий возрождения Российской империи, которому поляки "должны всеми силами сопротивляться".

Глава правительства отметил, что Варшава имеет дело "со срежиссированным спектаклем, цель которого – прорвать польскую границу и внести хаос в Польшу и Европейский союз".

Польша не допустит дестабилизации и наведет порядок, подчеркнул Моравецкий.

Лукашенко в интервью российскому журналу "Национальная оборона" выразил обеспокоенность "противостоянием" на границе Беларуси с ЕС из-за мигрантов, которые пытаются нелегально попасть в страны Евросоюза с белорусской стороны.

"Я боюсь, чтобы это противостояние на границе из-за мигрантов не привело к какой-то острой фазе. Это же почва для провокаций. Любую провокацию можно совершить. Я уже своих военных предупреждаю: аккуратно, ребята, смотрите!" – отметил Лукашенко.

По его словам, Беларусь не собирается нападать на Польшу. Если Минск допустит ошибку из-за миграционного кризиса на границе с ЕС, это сразу вовлечет в ситуацию РФ, добавил Лукашенко.