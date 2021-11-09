"Я не безумец, это крупнейшая ядерная держава". Лукашенко назвал условие вовлечения РФ в миграционный кризис на границе Беларуси с ЕС

Выдержки из интервью опубликованы 9 ноября на сайте президента республики.

По словам Лукашенко, "в современном мире браться за оружие – это смерти подобно, это самоубийство".

"Бороться сегодня против мигрантов "Леопардами" [танками]? Вы меня извините. Мы с вами, люди военные, понимаем, что такое сегодня вести войну с этими несчастными людьми на границе Польши, допустим, с Беларусью и выдвигать колонны танков. Ясно, что это какая-то тренировка или шантаж", – сказал политик.

Лукашенко добавил, что Беларусь этому спокойно противостоит.

"Мы не задираемся, как некоторые в России пописывают и наши беглые там с ними. Потому что мы знаем, что если, не дай бог, мы допустим какую-то ошибку, если мы оступимся, то это сразу же вовлечет в этот водоворот Россию. А это крупнейшая ядерная держава. Я не безумец", – подчеркнул Лукашенко.

В Кремле выразили надежду, что ситуация на белорусско-польской границе не примет формы, "которые будут являться угрозой для безопасности России". Об этом 9 ноября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Спикер Владимира Путина отметил, что Москва и Минск находятся в постоянном контакте "по всем возможным каналам".