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ПОЛИТИКА

Кулеба 15 ноября встретится с генсеком НАТО

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Кулеба и Столтенберг встретятся в Брюсселе
Кулеба и Столтенберг встретятся в Брюсселе
Фото: EPA

15 ноября министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретится с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Об этом сообщила пресс-секретарь Альянса Оана Лунгеску 12 ноября в Twitter.

По ее словам, Столтенберг примет Кулебу в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

"Генеральный секретарь и министр дадут короткую пресс-конференцию после встречи", – добавила она.

Контекст:

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики "внеблоковости". В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО является приоритетной задачей.

7 февраля 2019 года украинский парламент принял закон о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора. Закон вступил в силу 21 февраля.

В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.

14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вхождение Украины в НАТО.

Президент США Джо Байден говорил, что российская агрессия не станет препятствием для вступления Украины в НАТО. В то же время, отвечая на вопрос, получит ли Украина план действий для членства в НАТО, он сказал, что "это еще предстоит увидеть" и сначала Украина должна искоренить коррупцию.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба говорил в июле, что Украина хочет получить от НАТО конкретную информацию о перспективах присоединения к Альянсу. "Если Россия является причиной, не говорите нам, что это из-за недостатка реформ", – подчеркивал министр.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: НАТО, МИД Украины, Йенс Столтенберг, Дмитрий Кулеба
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