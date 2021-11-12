Российские военные заявили, что следят за самолетами НАТО над Черным морем

В ведомстве сообщают об обнаружении и сопровождении над акваторией Черного моря шести разведывательных самолетов стран НАТО.

"В центральной и северо-западной частях Черного моря зафиксированы разведывательные полеты трех патрульных самолетов P-8А "Посейдон" ВМС США, самолета-разведчика С-160G "Габриэль" ВКС Франции, стратегического самолета-разведчика RC-135 ВВС США, а также стратегического самолета-разведчика U-2S ВВС США", – утверждают в российском Минобороны.

В министерстве добавили, что за воздушной и морской обстановкой в акватории Черного моря ведется "непрерывный круглосуточный контроль".

Контекст:

Американский эсминец USS Porter начал северный транзит к Черному морю, чтобы сотрудничать с украинскими союзниками по НАТО и партнерами в регионе, сообщила 29 октября пресс-служба 6-го флота США. USS Porter – один из четырех эсминцев ВМС США, который дислоцируется на военно-морской базе Рота в Испании.

За ним начали следить силы и средства Черноморского флота РФ. Президент России Владимир Путин, комментируя заход эсминца в акваторию Черного моря, сказал: "Можем посмотреть на него в бинокль либо в прицел соответствующих систем обороны".

1 ноября стало известно, что в Черное море направился американский флагманский командный корабль USS Mount Whitney.

8 ноября российская пропагандистка Ольга Скабеева опубликовала скриншот с flightradar24, на котором видна траектория полета американского военного самолета, и предложила посмотреть на него из прицела ПВО.

В Пентагоне подчеркивали, что военно-морские силы США регулярно действуют в Черном море.

Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что выступает за усиление присутствия НАТО в Черном море.