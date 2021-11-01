В Черное море направился флагман Шестого флота США

"Флагманский корабль Шестого флота США Mount Whitney... начал переход в северном направлении в Черное море для проведения операций с нашими союзниками и партнерами по НАТО в регионе", – говорится в сообщении.

29 октября главный морской боевой штаб НАТО сообщил о начале операций в Средиземном и Черном морях. Руководители операций находятся на командно-штабном корабле Mount Whitney.

30 октября в Шестом флоте США сообщили, что эсминец USS Porter начал переход в Черное море для участия в нескольких многосторонних учениях и сотрудничества с союзниками по НАТО и партнерами в регионе. В России заявили, что следят за кораблем.