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Американские ракетные эсминцы провели операцию в Черном море

Пресс-служба Шестого флота ВМС США сообщила, что эсминцы зашли в Черное море "для поддержки Болгарии, Грузии, Турции, Украины и Румынии".

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Фото: USNavyEurope / Twitter

В Черном море ракетные эсминцы ВМС США Porter и Donald Cook провели морскую операцию с использованием авиации. Об этом сообщила пресс-служба Шестого флота ВМС США.

Отмечается, что корабли зашли в Черное море в рамках планового патрулирования и провели многоцелевую морскую операцию с участием самолетов для поддержания морской безопасности вместе с другими союзниками и партнерами по НАТО.

"Мы здесь в Черном море для поддержки Болгарии, Грузии, Турции, Украины и Румынии", – сказано в сообщении.

Пресс-секретарь НАТО Оана Лунгеску приветствовала развертывание американских сил в Черном море, сообщается на сайте НАТО. Он отметила, что Черное море имеет стратегическое значение для НАТО, поскольку из прибрежных государств три – Болгария, Румыния и Турция – являются членами Альянса, а Грузия и Украина – близкими партнерами.

"В ответ на незаконную аннексию Россией Крыма у Украины и продолжающееся наращивание военной мощи в Черном море Североатлантический альянс увеличил свое оборонительное присутствие в регионе", – подчеркнула Лунгеску.

В сообщении отмечается, что ВМС США и другие военно-морские силы НАТО обычно действуют в Черном море в соответствии с международным правом, патрулируя воды около восьми месяцев в году.

НАТО также усиливает поддержку Грузии и Украины, включая обучение береговой охраны и обмен информацией.

Теги: США, НАТО, Черное море, авиация, корабль, Оана Лунгеску, ВМС США, патрулирование, эсминец, корабли, море
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