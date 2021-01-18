Не России решать, кто будет членом НАТО – Столтенберг

Россия не имеет права даже пытаться повлиять на процесс вступления какого-либо государства в НАТО, подчеркнул генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг.

Столтенберг: Для меня ставить под вопрос право суверенного государства решать свое собственное будущее – это почти провокация Фото: nato.int

Россия не имеет права решать, какое государство может вступить в Североатлантический альянс, а какое – нет. Об этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг напомнил 18 января, общаясь по видеосвязи с участниками научной конференции, которая транслировалась в YouTube на канале НАТО.

"У России нет права даже пытаться вмешиваться, блокировать или останавливать членство суверенного государства в НАТО", – подчеркнул он.

Такие решения должны принимать само государство и союзники по НАТО, сказал Столтенберг.

"Для меня ставить под вопрос право суверенного государства решать свое собственное будущее – это почти провокация. Это как бы вновь принять [разделение мира на] сферы влияния, принять, что большие страны имеют своего рода влияние над соседями. Я не хочу жить в таком мире, потому что я родом из маленькой страны, которая соседствует с большой страной. Если мы примем, что большие страны могут решать, что могут или не могут делать малые соседи, тогда мы вернемся в старые времена. Мы не хотим такого мира. Нам нужен мир, который строится на правилах, на уважении для наций, независимо от размера вооруженных сил, экономик или чего угодно. Это фундаментально, и если мы начнем в отношении этого искать компромиссы, то мы будем на очень опасном пути к месту, в котором мы не хотим оказаться", – подчеркнул генсек.

Он продолжил, что Грузия хочет быть членом НАТО и "не России это остановить".

"Будет или нет Грузия членом – это решать Грузии и союзникам, и только им. Потому что все остальное будет посягательством на суверенные права суверенного независимого государства. [...] То, что [Россия] сделала, нарушая территориальную целостность и независимость Грузии, – неприемлемо. То же самое касается, конечно, и Украины: незаконная аннексия Крыма, дестабилизация Донбасса на востоке Украины нарушают фундаментальные принципы, благодаря которым мы создаем мирный и стабильный мир", – добавил Столтенберг.

Роль НАТО заключается в поддержке Украины и Грузии, оказании им помощи в развитии возможностей, проведении реформ, учений, через присутствие "в разных формах" в обеих странах, уточнил он.

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне аннексии Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики "внеблоковости". В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО является приоритетной задачей.

7 февраля 2019 года украинский парламент принял закон о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора. Закон вступил в силу 21 февраля.

В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.