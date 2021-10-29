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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Минобороны Украины подтвердило возможную поставку ракеты Brimstone Sea Spear из Великобритании – Минобороны

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Ракеты Brimstone класса &ldquo;земля-земля&ldquo; можно разместить на кораблях ВМС Украины
Ракеты Brimstone класса “земля-земля“ можно разместить на кораблях ВМС Украины
Фото: mil.in.ua

Новую ракету Brimstone Sea Spear, которую разрабатывает британская компания MBDA UK, могут поставить в Украину для обеспечения потребностей Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил 29 октября департамент военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Министерства обороны Украины в ответ на запрос "Укринформа".

"Британской компанией MBDA UK разрабатывается новая ракета Brimstone Sea Spear, которая в будущем может быть поставлена в Украину для обеспечения потребностей Вооруженных сил Украины", – заявили в министерстве.

Британская газета Тhe Times 21 октября со ссылкой на источники в дипломатических кругах сообщала, что Великобритания ведет переговоры о продаже Украине ракет класса "земля-земля" и "воздух-земля". Ракеты Brimstone класса “земля-земля“ способны поражать одновременно несколько целей, их можно разместить на кораблях Военно-морских сил Украины. Ракеты класса "воздух-земля" Brimstone стоимостью более $138 тыс. каждая предназначены для поражения быстро движущихся целей, писало издание.

О том, что Украина получит от Великобритании военную помощь, в частности ракетное оружие, говорил и посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко.

Контекст:

Украина и Великобритания подписали 8 октября 2020 года соглашение о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве. Украинский президент Владимир Зеленский назвал его историческим. Договор призван заменить Соглашение об ассоциации Украины и ЕС в торговле с Соединенным Королевством после окончания переходного периода Brexit.

Это соглашение предусматривает кредитные гарантии в размере до £2,5 млрд для британско-украинских торговых контрактов. В эту сумму входят £1,25 млрд, которые направят на совместное производство ракетных катеров для ВМС ВСУ.

Теги: оружие, Великобритания, Минобороны, ВСУ, ракеты, Вадим Пристайко, корабли
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