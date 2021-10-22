Пентагон сообщил об успешном испытании гиперзвуковых ракет. Позже минобороны признало, что пуски были провальными

При испытаниях гиперзвукового оружия США не сработала ускорительная установка Фото: depositphotos.com

В ведомстве отметили, что во время теста были применены "передовые гиперзвуковые технологии и системы-прототипы в реалистичной обстановке".

Однако спустя два дня Пентагон признал, что испытания были неудачными, сообщает CNN. В минобороны заявили, что во время испытаний не сработала ускорительная установка, представляющая собой ракету для разгона снаряда до гиперзвуковых скоростей.

В связи с этим Пентагон не смог испытать гиперзвуковой планирующий корпус снаряда, являющийся ключевым компонентом гиперзвукового оружия.