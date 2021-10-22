Пентагон сообщил об успешном испытании гиперзвуковых ракет. Позже минобороны признало, что пуски были провальными

В ведомстве отметили, что во время теста были применены "передовые гиперзвуковые технологии и системы-прототипы в реалистичной обстановке".
Однако спустя два дня Пентагон признал, что испытания были неудачными, сообщает CNN. В минобороны заявили, что во время испытаний не сработала ускорительная установка, представляющая собой ракету для разгона снаряда до гиперзвуковых скоростей.
В связи с этим Пентагон не смог испытать гиперзвуковой планирующий корпус снаряда, являющийся ключевым компонентом гиперзвукового оружия.
Гиперзвуковое оружие — ракетное вооружение, способное осуществлять полет в атмосфере с гиперзвуковой скоростью (большей или равной 6120 км/ч), а также маневрировать с использованием аэродинамических сил.
1 марта 2018 года президент РФ Владимир Путин сообщал, что Россия разработала новое гиперзвуковое оружие. По его словам, авиационно-ракетный комплекс получил название "Кинжал" и с 1 декабря 2017 года приступил "к несению опытно-боевого дежурства".
В сентябре 2020 года президент США Дональд Трамп заявлял, что Россия украла у США информацию о "супер-пупер" гиперзвуковой ракете.
В августе 2021 года Китай протестировал гиперзвуковую ракету с ядерным зарядом.