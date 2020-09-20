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Путин рассказал, как США вынудили Россию создать гиперзвуковое оружие

Президент России Владимир Путин заявил, что в России должны были создать гиперзвуковое оружие в ответ на развертывание США системы стратегической противоракетной обороны, которая могла бы обнулить весь ядерный потенциал страны.

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Путин наградил Ефремова орденом Святого апостола Андрея Первозванного за разработку комплекса "Авангард"
Путин наградил Ефремова орденом Святого апостола Андрея Первозванного за разработку комплекса "Авангард"
Фото: EPA

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия "обладает самым совершенным оружием, которого нет у других стран". На встрече по видеосвязи с бывшим генеральным директором ОАО "ВПК НПО машиностроения" Гербертом Ефремовым 19 сентября он уточнил, что Москву вынудил Вашингтон приступить к созданию гиперзвукового оружия после выхода из Договора об ограничении систем противоракетной обороны (ПРО), сообщила пресс-служба Кремля.

"Выход США из Договора по ПРО в 2002 году вынудил Россию приступить к разработке гиперзвукового оружия. Мы должны были создать это оружие в ответ на развертывание США системы стратегической ПРО, которая в перспективе была бы способна фактически нейтрализовать, обнулить весь наш ядерный потенциал", – сказал Путин.

Президент России наградил Ефремова орденом Святого апостола Андрея Первозванного с мечами за разработку гиперзвукового блока "Авангард".

По мнению Путина, работа над "Авангардом" сравнима с масштабом реализации ядерного проекта Советского Союза.

"Сейчас впервые в нашей новейшей истории Россия обладает самыми современными видами оружия, которые кратно превосходят по силе, мощи, скорости, что очень важно, по точности все существовавшие и существующие сегодня", – заявил Путин.

В Кремле рассказали, что "Авангард" представляет собой систему с маневрирующим гиперзвуковым блоком, который движется быстрее скорости звука в 27 раз и способен менять направление по высоте и по горизонтали.

1 марта 2018 года во время обращения к Федеральному собранию Путин заявил, что Россия разработала новое гиперзвуковое оружие. По его словам, авиационно-ракетный комплекс, "не имеющий мировых аналогов", получил название "Кинжал" и с 1 декабря 2017 года приступил "к несению опытно-боевого дежурства". Также, по словам главы Кремля, уже началось серийное производство нового ракетного комплекса "Авангард" и проводятся испытания тяжелой межконтинентальной ракеты "Сармат", которую оснастят "широким спектром ядерных боеприпасов". Президент РФ рассказал и о разработке крылатой ракеты с ядерной энергоустановкой и "практически неограниченной дальностью полета".

Во время выступления Путина показали видео с пробными запусками ракет и анимационные ролики с моделированием поражения условных целей.

В Белом доме и Пентагоне заверили, что заранее знали об указанных разработках и полностью подготовлены для защиты от любых угроз. Пресс-секретарь Госдепартамента США Хизер Нойерт отметила, что РФ нарушает Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности с 2014 года.

26 декабря Путин стал свидетелем летных испытаний ракеты комплекса "Авангард" с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком. Российские военные планируют "в установленные сроки поставить комплекс "Авангард" на вооружение" ракетных войск РФ.

Теги: Владимир Путин, оружие, Кремль, военные, вооружение, боеприпасы, ПРО, гиперзвуковое оружие, российские военные
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