Пекин опроверг информацию о запуске нового гиперзвукового оружия

По его словам, это были испытания космического аппарата. Они были организованы для подтверждения технологии многоразового использования космических кораблей. Эта технология может значительно удешевить освоение космоса, отметил Лицзянь.

Он добавил, что обломки сгоревшего аппарата упали в море.