Трамп заявил, что Россия украла у США информацию о "супер-пупер" гиперзвуковой ракете

Россия получила информацию о гиперзвуковой ракете от сотрудников администрации экс-президента Соединенных Штатов Америки Барака Обамы, заявил действующий президент США Дональд Трамп.

Россия создала гиперзвуковую ракету, используя информацию, полученную в Соединенных Штатах во времена президентства Барака Обамы, заявил действующий президент США Дональд Трамп на предвыборном митинге в Миннесоте, который транслировал Fox News.

"Вы знаете, что у них есть супер-пупер гиперзвуковая ракета – я называю ее "супер-пупер", потому что ее скорость в пять раз превышает скорость обычной ракеты… Но Россия получила эту информацию от администрации Обамы. Россия украла эту информацию, и они построили [ракету]", – сказал Трамп.

Он добавил, что сейчас США имеют более мощное оружие.

"Самое лучшее, самое невероятное, к сожалению, самое смертоносное. Мы хотели бы никогда его не использовать. Но у нас есть величайшее оружие в истории", – сказал Трамп. Он не уточнил, какое именно оружие имеет в виду, и не назвал его характеристик, сославшись на конфиденциальность информации.

1 марта 2018 года во время обращения к Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия разработала новое гиперзвуковое оружие. По его словам, авиационно-ракетный комплекс, "не имеющий мировых аналогов", получил название "Кинжал" и с 1 декабря 2017 года приступил "к несению опытно-боевого дежурства". Также, по словам главы Кремля, уже началось серийное производство нового ракетного комплекса "Авангард" и проводятся испытания тяжелой межконтинентальной ракеты "Сармат", которую оснастят "широким спектром ядерных боеприпасов". Президент РФ рассказал и о разработке крылатой ракеты с ядерной энергоустановкой и "практически неограниченной дальностью полета".

Во время выступления Путина показали видео с пробными запусками ракет и анимационные ролики с моделированием поражения условных целей.

Российские военные планируют "в установленные сроки поставить комплекс "Авангард" на вооружение" ракетных войск РФ, сообщили в Кремле 26 декабря 2020 года.

В Белом доме и Пентагоне заверили, что заранее знали об указанных разработках и полностью подготовлены для защиты от любых угроз. Пресс-секретарь Госдепартамента США Хизер Нойерт отметила, что РФ нарушает Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности с 2014 года.