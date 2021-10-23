Javelin, боеприпасы, аптечки. В Украину доставили третью партию военной помощи США

Об этом проинформировал пресс-центр Министерства обороны Украины.

В этой партии – боеприпасы, противотанковое и высокоточное вооружение, медицинское имущество, сообщили в министерстве.

Самолет с грузом приземлился в Борисполе.

Фото: mil.gov.ua

Его встречали заместитель министра обороны Украины Александр Носов, командующий медицинскими силами Вооруженных сил Украины бригадный генерал Татьяна Остащенко, начальник Главного управления логистики Генерального штаба ВСУ генерал-лейтенант Николай Шевцов, а также атташе по вопросам армии и обороны посольства США в Украине полковник Бриттани Стюарт, уточнила пресс-служба министерства.

В Украину сегодня прибыла партия противотанковых ракетных комплексов Javelin с боеприпасами, а также боеприпасов к оружию украинских военных под "калибры НАТО", сообщил Шевцов. Он сказал, что оружие перевезут на базы и склады, а потом передадут военным для использования, в том числе – подразделениям операции Объединенных сил.

"США помогают Украине в развитии Вооруженных сил, включая материально-техническую помощь и тренинги от тактического до стратегического уровня. Мы хотим видеть Украину на пути в НАТО, мирной и свободной страной", – подчеркнула Стюарт.