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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Javelin, боеприпасы, аптечки. В Украину доставили третью партию военной помощи США

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Самолет с третьей партией военной помощи США приземлился в Борисполе
Самолет с третьей партией военной помощи США приземлился в Борисполе
Фото: mil.gov.ua

22 октября в Украину доставили третью и заключительную партию дополнительной военной помощи США из пакета стоимостью $60 млн.

Об этом проинформировал пресс-центр Министерства обороны Украины. 

В этой партии – боеприпасы, противотанковое и высокоточное вооружение, медицинское имущество, сообщили в министерстве. 

Самолет с грузом приземлился в Борисполе.

Фото: mil.gov.ua
Фото: mil.gov.ua

Его встречали заместитель министра обороны Украины Александр Носов, командующий медицинскими силами Вооруженных сил Украины бригадный генерал Татьяна Остащенко, начальник Главного управления логистики Генерального штаба ВСУ генерал-лейтенант Николай Шевцов, а также атташе по вопросам армии и обороны посольства США в Украине полковник Бриттани Стюарт, уточнила пресс-служба министерства. 

В Украину сегодня прибыла партия противотанковых ракетных комплексов Javelin с боеприпасами, а также боеприпасов к оружию украинских военных под "калибры НАТО", сообщил Шевцов. Он сказал, что оружие перевезут на базы и склады, а потом передадут военным для использования, в том числе – подразделениям операции Объединенных сил. 

"США помогают Украине в развитии Вооруженных сил, включая материально-техническую помощь и тренинги от тактического до стратегического уровня. Мы хотим видеть Украину на пути в НАТО, мирной и свободной страной", – подчеркнула Стюарт.

Контекст:

В начале сентября 2021 года в рамках рабочего визита президента Украины Владимира Зеленского в США правительства стран подписали соглашение о стратегических основах оборонного партнерства между министерствами обороны Украины и США. Соглашение, в частности, предусматривало выделение Украине дополнительных $60 млн.

В документе говорилось, что американская помощь будет включать бронебойные системы Javelin и прочее оборонительное летальное и нелетальное оборудование, "которое позволит Украине более эффективно защищать себя от российской агрессии".

Первая партия в рамках дополнительной помощи прибыла в Украину 10 октября, вторая – 18 октября

Кроме того, в оборонном бюджете США на 2021 год предусмотрено $250 млн военной помощи Украине.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: США, Украина, посольство, Борисполь, вооружение, военная помощь, боеприпасы, Минобороны, ВСУ, Javelin, Николай Шевцов, Татьяна Остащенко, Александр Носов
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