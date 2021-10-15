Украина получит от Великобритании ракетное оружие – дипломат

"Я убежден, что в ближайшее время будет приобретено два корабля. То есть их не нужно строить, они сразу войдут в состав Военно-морских сил Украины. Будет начата работа по строительству двух военно-морских портов. Это совершенно новые порты, которых так не хватает нашим Вооруженным силам, нашему флоту после того, как Россия захватила нашу инфраструктуру в Крыму", – отметил он.

Дипломат также отметил, что будет начато строительство кораблей меньшего класса в Украине и Великобритании.

"Сначала их построят в Британии, затем технологию передадут вместе с производством на украинские верфи, что позволит привлечь наших рабочих на местах, поддержать местный и общий бюджеты. И построенные корабли войдут в состав наших Военно-морских сил. И наконец, что очень важно, мы получим ракетное оружие, которое позволит нам реально усилить нашу боеспособность на море", – подчеркнул Пристайко.