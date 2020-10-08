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Великобритания предоставит кредитные гарантии до £2,5 млрд для торговли с Украиной

После заключения соглашения о стратегическом партнерстве между Соединенным Королевством и Украиной поддержкой и стимулированием британского экспорта займется экспортно-кредитное агентство UKEF. Предусмотрены кредитные гарантии в размере до £2,5 млрд для британско-украинских торговых контрактов.

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Украина и Великобритания подписали соглашение о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве
Украина и Великобритания подписали соглашение о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве
Фото: president.gov.ua

Британское экспортно-кредитное агентство UKEF начнет оказывать поддержку экспорту товаров из Соединенного Королевства на украинский рынок. Как сообщает пресс-служба британского правительства, это станет возможным после того, как сегодня было заключено всеобъемлющее стратегическое и торговое соглашение между Великобританией и Украиной.

"Министр международной торговли Ранил Джаявардена сегодня подпишет меморандум о взаимопонимании с украинским правительством, в котором будут определены секторы с наибольшей выгодой от поддержки экспортного финансирования, что поспособствует увеличению объемов торговли между двумя странами. Выделены приоритетные секторы: оборона, сельское хозяйство, инфраструктура, энергетика и здравоохранение", – говорится в сообщении.

UKEF предоставит кредитные гарантии в размере до £2,5 млрд для британско-украинских торговых контрактов, отметили в правительстве.

Как стало известно "Европейской правде", в эту сумму входит £1,25 млрд, которые направят на совместное производство ракетных катеров для ВМС ВСУ.

Украина и Великобритания подписали 8 октября соглашение о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве, украинский президент Владимир Зеленский назвал его историческим. Договор призван заменить Соглашение об ассоциации Украины и ЕС в торговле с Соединенным Королевством после окончания переходного периода Brexit.

В 2019 году объем торговли между Великобританией и Украиной составил £1,5 млрд.

Теги: Украина, Великобритания, меморандум, экспорт, кредиты, Владимир Зеленский, соглашение, торговое соглашение
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