США доставили вторую партию технической помощи для армии Украины

В ближайшее время ожидается поступление еще одной партии груза от США Фото: Міністерство оборони України / Facebook

Это уже вторая партия техпомощи США, предназначенная для нужд Вооруженных сил Украины и поставляемая в рамках договоренностей, которые были достигнуты во время недавнего визита президента Владимира Зеленского в Соединенные Штаты. Первая партия, которая включала медицинское имущество, вооружение, боеприпасы, высокоточное вооружение и средства радиолокационного наблюдения, прибыла 10 октября.

В ближайшее время ожидается поступление еще одной – третьей – партии груза от правительства Соединенных Штатов Америки.