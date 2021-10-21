Британия и Украина впервые проводят переговоры о продаже летального оружия – The Times

Речь идет о ракетах класса “земля-земля“, способных поражать одновременно несколько целей, которые можно будет разместить на кораблях Военно-морских сил Украины, а также ракетах класса "воздух-земля" Brimstone для украинских самолетов. Эти снаряды, стоимостью более £100 тыс. каждый, предназначены для поражения быстро движущихся целей.

Газета отмечает, что первые в истории британско-украинские переговоры о продаже летального вооружения проходят на фоне опасений Министерства обороны Украины, что Россия может использовать газовый кризис для захвата новых украинских территорий. Собеседники издания полагают, что после достройки "Северного потока – 2" РФ больше не будет заинтересована в Украине как стабильном транзитере российского газа в Европу.