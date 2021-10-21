Британия и Украина впервые проводят переговоры о продаже летального оружия – The Times

Речь идет о ракетах класса “земля-земля“, способных поражать одновременно несколько целей, которые можно будет разместить на кораблях Военно-морских сил Украины, а также ракетах класса "воздух-земля" Brimstone для украинских самолетов. Эти снаряды, стоимостью более £100 тыс. каждый, предназначены для поражения быстро движущихся целей.
Газета отмечает, что первые в истории британско-украинские переговоры о продаже летального вооружения проходят на фоне опасений Министерства обороны Украины, что Россия может использовать газовый кризис для захвата новых украинских территорий. Собеседники издания полагают, что после достройки "Северного потока – 2" РФ больше не будет заинтересована в Украине как стабильном транзитере российского газа в Европу.
В октябре 2020 года Украина и Великобритания подписали меморандум об усилении сотрудничества в военной и военно-технической сферах, который предусматривает выделение Британским экспортно-кредитным агентством кредита в размере £1,25 млрд фунтов стерлингов.
В июне 2021 года Украина и Великобритания подписали меморандум о развитии украинского флота, предусматривающий совместное проектирование и строительство военных кораблей в Украине и Великобритании, а также реконструкцию украинских судостроительных предприятий и строительство двух баз ВМС.
15 октября 2021 года посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко сообщал, что Украина вскоре получит от Великобритании военную помощь, в частности ракетное оружие.