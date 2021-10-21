ГОРДОН
 
 
МИР

Британия и Украина впервые проводят переговоры о продаже летального оружия – The Times

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Украине могут продать ракетные системы для самолетов британского производства
Украине могут продать ракетные системы для самолетов британского производства
Фото: EPA

Великобритания ведет переговоры о продаже Украине ракет класса "земля-земля" и "воздух-земля", сообщила 21 октября со ссылкой на источники в дипломатических кругах британская газета The Times.

Речь идет о ракетах класса “земля-земля“, способных поражать одновременно несколько целей, которые можно будет разместить на кораблях Военно-морских сил Украины, а также ракетах класса "воздух-земля" Brimstone для украинских самолетов. Эти снаряды, стоимостью более £100 тыс. каждый, предназначены для поражения быстро движущихся целей.

Газета отмечает, что первые в истории британско-украинские переговоры о продаже летального вооружения проходят на фоне опасений Министерства обороны Украины, что Россия может использовать газовый кризис для захвата новых украинских территорий. Собеседники издания полагают, что после достройки "Северного потока – 2" РФ больше не будет заинтересована в Украине как стабильном транзитере российского газа в Европу.

Контекст:

В октябре 2020 года Украина и Великобритания подписали меморандум об усилении сотрудничества в военной и военно-технической сферах, который предусматривает выделение Британским экспортно-кредитным агентством кредита в размере £1,25 млрд фунтов стерлингов. 

В июне 2021 года Украина и Великобритания подписали меморандум о развитии украинского флота, предусматривающий совместное проектирование и строительство военных кораблей в Украине и Великобритании, а также реконструкцию украинских судостроительных предприятий и строительство двух баз ВМС. 

15 октября 2021 года посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко сообщал, что Украина вскоре получит от Великобритании военную помощь, в частности ракетное оружие. 

Теги: Украина, Великобритания, вооружение, ракеты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"На вас смотришь и стареть не страшно". 75-летняя мать Наташи Королевой показала лабутены за $1195
"На вас смотришь и стареть не страшно". 75-летняя мать Наташи Королевой показала лабутены за $1195
Билли Айлиш запускает в продажу собственный парфюм во флаконах в виде женской груди. Фото
Билли Айлиш запускает в продажу собственный парфюм во флаконах в виде женской груди. Фото
  "Сам туда бы поехал на танке". Российский шоумен Угольников заявил, что поддерживает аннексию Крыма
  "Сам туда бы поехал на танке". Российский шоумен Угольников заявил, что поддерживает аннексию Крыма
  Как приготовить тирамису без сырых яиц. Простой рецепт от кулинарного блогера для фуршета
  Как приготовить тирамису без сырых яиц. Простой рецепт от кулинарного блогера для фуршета
"Было страшно". Гвоздева рассказала подробности аварии
"Было страшно". Гвоздева рассказала подробности аварии
Джанабаева показала шестимесячную дочь
Джанабаева показала шестимесячную дочь
"Вы без грима такая же простая, как и мы". Осадчая показала себя настоящую – без фильтров и макияжа
"Вы без грима такая же простая, как и мы". Осадчая показала себя настоящую – без фильтров и макияжа
Стало известно, под какой фамилией в РФ работает дочь Сумской и Паперного
Стало известно, под какой фамилией в РФ работает дочь Сумской и Паперного
"Поиграй грудью". Гордон в свой день рождения запустил в сети челлендж
"Поиграй грудью". Гордон в свой день рождения запустил в сети челлендж
"Малышка на миллиард". Участница "Танцев со звездами" Власова опубликовала эффектное фото. В сети активно обсуждают
"Малышка на миллиард". Участница "Танцев со звездами" Власова опубликовала эффектное фото. В сети активно обсуждают
  "Жена погибшего прапорщика". Солистка группы Onuka Жижченко рассказала, что с ней бывает после чрезмерного употребления алкоголя
  "Жена погибшего прапорщика". Солистка группы Onuka Жижченко рассказала, что с ней бывает после чрезмерного употребления алкоголя
"Самый большой тунец". Экс-участница "ВИА Гры" Котова снялась в купальнике
"Самый большой тунец". Экс-участница "ВИА Гры" Котова снялась в купальнике
Макс Леонов после аварии возвращается в шоу "Танцы со звездами"
Макс Леонов после аварии возвращается в шоу "Танцы со звездами"
"Письку видно","Такой персик". Каменских снялась в микробикини
"Письку видно","Такой персик". Каменских снялась в микробикини
В сети раскритиковали рекламу Swarovski, в которой дочь Мадонны засветила голую грудь и небритые подмышки
В сети раскритиковали рекламу Swarovski, в которой дочь Мадонны засветила голую грудь и небритые подмышки
"Лицо в кровь". Звезда "Крепостной" Мишина показала изувеченное лицо
"Лицо в кровь". Звезда "Крепостной" Мишина показала изувеченное лицо
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Персик видно", "Вульгарно". Дорофеева снялась в трусах, не прилегающих к телу
"Персик видно", "Вульгарно". Дорофеева снялась в трусах, не прилегающих к телу
  "Я был инициатором знакомства". Тигипко впервые рассказал о новой жене и показал свою буйволиную ферму
"Я был инициатором знакомства". Тигипко впервые рассказал о новой жене и показал свою буйволиную ферму
"Женщина-мечта", "Огонь". Мейхер позировала в прозрачном комбинезоне, расставив ноги перед объективом
"Женщина-мечта", "Огонь". Мейхер позировала в прозрачном комбинезоне, расставив ноги перед объективом
  Нардеп Корявченков рассказал, как отреагирует, если ему предложат сложить полномочия и вернуться в "Квартал 95"
Нардеп Корявченков рассказал, как отреагирует, если ему предложат сложить полномочия и вернуться в "Квартал 95"
"Теперь мы еще больше счастливы. Спасибо за девочку". Влад Яма рассказал о пополнении в семье
"Теперь мы еще больше счастливы. Спасибо за девочку". Влад Яма рассказал о пополнении в семье
"У вас элементарного стыда нет". Настя Каменских показала соблазнительное фото в бикини
"У вас элементарного стыда нет". Настя Каменских показала соблазнительное фото в бикини
  Бывшая жена Сергея Тигипко прокомментировала их отношения после развода
Бывшая жена Сергея Тигипко прокомментировала их отношения после развода
"Мечтал о таком очень долго!" Юрий Горбунов показал вечер с сыновьями и без жены
"Мечтал о таком очень долго!" Юрий Горбунов показал вечер с сыновьями и без жены
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS