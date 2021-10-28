Бомбардировщики США отрабатывают в Европе ракетные атаки на российский флот – Forbes

Издание рассказало о полете в Европе двух таких бомбардировщиков, которые могут нести противокорабельные ракеты большой дальности (LRASM).

В ходе учений партнеры США помогали с дозаправкой бомбардировщиков в воздухе и отработкой защиты самолетов от возможной атаки российских самолетов.

В частности, по данным Forbes, 19 октября два В-1 пролетели через международное воздушное пространство над Черным морем, их дозаправлял турецкий самолет, а российские истребители Су-30, поднятые с территории оккупированного Крыма, наблюдали за этим процессом.

Издание подчеркивает, что каждый В-1 может нести по 24 ракеты LRASM, а два таких бомбардировщика способны потопить Балтийский флот РФ "за один заход".

Автор материала пишет, что то же самое стратегические бомбардировщики могут сделать с российскими кораблями и в Черном море, не покидая воздушное пространство стран НАТО.