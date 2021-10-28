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Бомбардировщики США отрабатывают в Европе ракетные атаки на российский флот – Forbes

В-1 может нести 24 ракеты LRASM
В-1 может нести 24 ракеты LRASM
Фото: ЕРА

Военно-воздушные силы США отрабатывают использование стратегических бомбардировщиков с поворотным крылом В-1 для атаки на российский флот. Об этом 27 октября сообщил Forbes.

Издание рассказало о полете в Европе двух таких бомбардировщиков, которые могут нести противокорабельные ракеты большой дальности (LRASM).

В ходе учений партнеры США помогали с дозаправкой бомбардировщиков в воздухе и отработкой защиты самолетов от возможной атаки российских самолетов.

В частности, по данным Forbes, 19 октября два В-1 пролетели через международное воздушное пространство над Черным морем, их дозаправлял турецкий самолет, а российские истребители Су-30, поднятые с территории оккупированного Крыма, наблюдали за этим процессом.

Издание подчеркивает, что каждый В-1 может нести по 24 ракеты LRASM, а два таких бомбардировщика способны потопить Балтийский флот РФ "за один заход".

Автор материала пишет, что то же самое стратегические бомбардировщики могут сделать с российскими кораблями и в Черном море, не покидая воздушное пространство стран НАТО.

Контекст:

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

О том, что НАТО будет наращивать свое военное присутствие в Черноморском регионе, в конце 2020 года говорил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг. Он объяснял необходимость таких действий тем, что РФ увеличивает свое военное присутствие в Крыму. 

За более чем семь лет оккупации РФ Крым превратился в военную базу, сказал 23 августа 2021 года президент Украины Владимир Зеленский. 

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба говорил, что Украина и НАТО в тесном сотрудничестве способны восстановить безопасность в Черном море, которую нарушила Россия.

Теги: Россия, США, Крым, НАТО, Черное море, самолет, флот, оккупация, воздушное пространство, истребители, самолеты, Балтийский флот, ракеты, учения, ракета, бомбардировщики, корабли, российский флот, море
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