Скабеева предложила посмотреть из прицела ПВО на американский самолет-разведчик

"Американский самолет-разведчик Boeing RC-135W прямо сейчас наматывает петли возле Крыма, наблюдая за действиями российских военных. Не взглянуть ли на него из прицела российских ПВО?!" – написала пропагандистка.
Россия провела в Черном море учения со стрельбами, в которых были задействованы два противолодочных корабля и дизельная подлодка, сообщило 8 ноября агентство "Интерфакс".
Маневры проводились "на фоне захода в акваторию двух боевых кораблей ВМС США", подчеркнули российские военные.
Американский эсминец USS Porter начал северный транзит к Черному морю, чтобы сотрудничать с украинскими союзниками по НАТО и партнерами в регионе, сообщила 29 октября пресс-служба 6-го флота США. USS Porter – один из четырех эсминцев ВМС США, который дислоцируется на военно-морской базе Рота в Испании.
За ним начали следить силы и средства Черноморского флота РФ. Президент России Владимир Путин, комментируя заход эсминца в акваторию Черного моря, сказал: "Можем посмотреть на него в бинокль либо в прицел соответствующих систем обороны".
1 ноября стало известно, что в Черное море направился американский флагманский командный корабль USS Mount Whitney.
В Пентагоне подчеркивали, что военно-морские силы США регулярно действуют в Черном море.