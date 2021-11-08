Скабеева предложила посмотреть из прицела ПВО на американский самолет-разведчик

"Американский самолет-разведчик Boeing RC-135W прямо сейчас наматывает петли возле Крыма, наблюдая за действиями российских военных. Не взглянуть ли на него из прицела российских ПВО?!" – написала пропагандистка.

Россия провела в Черном море учения со стрельбами, в которых были задействованы два противолодочных корабля и дизельная подлодка, сообщило 8 ноября агентство "Интерфакс".

Маневры проводились "на фоне захода в акваторию двух боевых кораблей ВМС США", подчеркнули российские военные.