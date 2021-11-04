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В Черное море вошел флагман 6-го флота США Mount Whitney

Корабль проведет в Черном море совместные операции с силами НАТО
Корабль проведет в Черном море совместные операции с силами НАТО
Фото: dumskaya.net

Американский флагманский командный корабль Mount Whitney вошел в Черное море, об этом 3 ноября сообщило консульство США в Стамбуле в Twitter.

Командир корабля Ден Прочазка встретился с заместителем губернатора Стамбула Шевкетом Атлы и поблагодарил его за размещение корабля в Стамбуле.

Mount Whitney проведет в Черном море совместные операции с силами НАТО.

"Флагман не раз заходил в черноморские воды, а в 2018 году дважды стоял в одесском порту, принимая участие в международных учениях "Си Бриз –  2018". На его борту был развернут штаб учений", – отметила "Думская".

29 октября главный морской боевой штаб НАТО сообщил о начале операций в Средиземном и Черном морях. Руководители операций находятся на командно-штабном корабле Mount Whitney.

30 октября в 6-м флоте США сообщили, что эсминец USS Porter начал переход в Черное море для участия в нескольких многосторонних учениях и сотрудничества с союзниками по НАТО и партнерами в регионе. В России заявили, что следят за кораблем.

1 ноября флагманский командный корабль Mount Whitney направился в Черное море.

Контекст:

В Пентагоне подчеркивали, что военно-морские силы США регулярно действуют в Черном море

В конце января эсминцы США провели в Черном море операцию с участием авиации. В НАТО отмечали, что ВМС США и другие военно-морские силы НАТО обычно действуют в Черном море в соответствии с международным правом, патрулируя воды около восьми месяцев в году.

В феврале этого года эсминцы USS Porter и USS Donald Cook 17 дней проводили совместные операции в Черном море с союзниками и партнерами по НАТО: Украиной, Румынией, Грузией и Турцией.

Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что выступает за усиление присутствия НАТО в Черном море.

Теги: США, Украина, Черное море, корабль
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