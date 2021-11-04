В Черное море вошел флагман 6-го флота США Mount Whitney

Командир корабля Ден Прочазка встретился с заместителем губернатора Стамбула Шевкетом Атлы и поблагодарил его за размещение корабля в Стамбуле.

ABD Alt * nc * Filo Sancak Gemisi #USSMountWhitney (LCC 20) / @USSMountWhitney Komutan * Albay Dan Prochazka, * stanbul’a gerçekle * tirdikleri liman ziyaretinde, * stanbul Vali Yard * mc * s * * evket Atl * ile görü * erek, gemiyi a * rlad * klar * için te * ekkürlerini iletti. #BirlikteDahaGüçlüyüz pic.twitter.com/6q8YMu4EaZ — ABDIstanbul (@ABDIstanbul) November 3, 2021

Mount Whitney проведет в Черном море совместные операции с силами НАТО.

"Флагман не раз заходил в черноморские воды, а в 2018 году дважды стоял в одесском порту, принимая участие в международных учениях "Си Бриз – 2018". На его борту был развернут штаб учений", – отметила "Думская".

29 октября главный морской боевой штаб НАТО сообщил о начале операций в Средиземном и Черном морях. Руководители операций находятся на командно-штабном корабле Mount Whitney.

30 октября в 6-м флоте США сообщили, что эсминец USS Porter начал переход в Черное море для участия в нескольких многосторонних учениях и сотрудничества с союзниками по НАТО и партнерами в регионе. В России заявили, что следят за кораблем.

1 ноября флагманский командный корабль Mount Whitney направился в Черное море.