В Черное море вошел флагман 6-го флота США Mount Whitney

Командир корабля Ден Прочазка встретился с заместителем губернатора Стамбула Шевкетом Атлы и поблагодарил его за размещение корабля в Стамбуле.
ABD Alt * nc * Filo Sancak Gemisi #USSMountWhitney (LCC 20) / @USSMountWhitney Komutan * Albay Dan Prochazka, * stanbul’a gerçekle * tirdikleri liman ziyaretinde, * stanbul Vali Yard * mc * s * * evket Atl * ile görü * erek, gemiyi a * rlad * klar * için te * ekkürlerini iletti. #BirlikteDahaGüçlüyüz pic.twitter.com/6q8YMu4EaZ— ABDIstanbul (@ABDIstanbul) November 3, 2021
Mount Whitney проведет в Черном море совместные операции с силами НАТО.
"Флагман не раз заходил в черноморские воды, а в 2018 году дважды стоял в одесском порту, принимая участие в международных учениях "Си Бриз – 2018". На его борту был развернут штаб учений", – отметила "Думская".
29 октября главный морской боевой штаб НАТО сообщил о начале операций в Средиземном и Черном морях. Руководители операций находятся на командно-штабном корабле Mount Whitney.
30 октября в 6-м флоте США сообщили, что эсминец USS Porter начал переход в Черное море для участия в нескольких многосторонних учениях и сотрудничества с союзниками по НАТО и партнерами в регионе. В России заявили, что следят за кораблем.
1 ноября флагманский командный корабль Mount Whitney направился в Черное море.
В Пентагоне подчеркивали, что военно-морские силы США регулярно действуют в Черном море.
В конце января эсминцы США провели в Черном море операцию с участием авиации. В НАТО отмечали, что ВМС США и другие военно-морские силы НАТО обычно действуют в Черном море в соответствии с международным правом, патрулируя воды около восьми месяцев в году.
В феврале этого года эсминцы USS Porter и USS Donald Cook 17 дней проводили совместные операции в Черном море с союзниками и партнерами по НАТО: Украиной, Румынией, Грузией и Турцией.
Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что выступает за усиление присутствия НАТО в Черном море.