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Глава МИД Великобритании призвала ЕС бойкотировать "Северный поток – 2"

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Строительство "Северного потока 2" полностью завершено
Строительство "Северного потока – 2" полностью завершено
Фото: EPA

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс призвала страны Европейского союза бойкотировать газопровод "Северный поток – 2". Об этом она заявила в статье для издания Sunday Telegraph, которая была опубликована 14 ноября.

Трасс заявила, что на России "лежит ответственность" за ситуацию с мигрантами на границе Беларуси с Польшей и Литвой. По ее словам, РФ должна оказать давление на белорусские власти, чтобы они прекратили кризис и вступили в диалог.

Глава британской дипломатии отметила, что нынешний кризис должен подтолкнуть европейские страны к снижению энергетической зависимости от России. По ее словам, страны могут вместе выступить против "Северного потока – 2".

Она заявила, что этот газотранспортный проект "рискует подорвать европейскую безопасность, позволив России усилить контроль над странами, зависящими от ее газа, несмотря на то, что пандемия напоминает о важности наличия разнообразных цепочек поставок, чтобы избежать стратегической зависимости от ненадежных партнеров".

Контекст:

Строительство "Северного потока – 2" полностью завершено. 8 ноября 2021 года в "Газпроме" заявили, что трубопровод готов к запуску.

Власти Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают трубопровод угрозой для энергетической безопасности Европы.

Администрация президента США Джо Байдена выступала против строительства газопровода, однако в конце мая 2021 года глава Белого дома назвал "контрпродуктивным" с точки зрения отношений с Европой введение новых санкций против "Северного потока – 2", поскольку газопровод "практически закончен".

Германия и США 21 июля 2021 года сообщили, что заключили соглашение по газопроводу "Северный поток – 2", который должен соединить ФРГ и РФ по дну Балтийского моря в обход Украины. Германия обещала, что применит национальные санкции против России и призовет к эффективным мерам ЕС, если РФ продолжит использовать газ как инструмент давления на другие страны или "совершит дальнейшие агрессивные действия против Украины".

В ОГТСУ сообщили, что Nord Stream 2 AG, которой на 100% владеет российский "Газпром", 8 сентября подала заявку на сертификацию как независимого оператора системы передачи газопровода "Северный поток – 2" в Федеральное сетевое агентство ФРГ.

"Немецкая волна" сообщала, что предварительное решение по "Северному потоку – 2" должно вынести Федеральное сетевое агентство ФРГ, а затем свою позицию по газопроводу предстоит высказать Европейской комиссии. Кроме предусмотренных двух месяцев на выработку заключения, Еврокомиссия может взять еще два месяца, если ей потребуется дополнительная информация.  

После того как Федеральное агентство по сетям Германии получит заключение Еврокомиссии, у него будет еще два месяца на принятие окончательного решения. В итоге, процесс сертификации "Северного потока – 2" может занять 8–10 месяцев.

Власти Украины считают, что РФ уже начала использовать "Северный поток – 2" как оружие – Россия ограничивает экспорт газа в Европу, чтобы повысить цены, сформировать энергетический кризис и оправдать запуск газопровода, который проходит сертификацию.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Великобритания, МИД Великобритании, Евросоюз, Северный поток – 2
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