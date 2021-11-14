Глава МИД Великобритании призвала ЕС бойкотировать "Северный поток – 2"

Трасс заявила, что на России "лежит ответственность" за ситуацию с мигрантами на границе Беларуси с Польшей и Литвой. По ее словам, РФ должна оказать давление на белорусские власти, чтобы они прекратили кризис и вступили в диалог.

Глава британской дипломатии отметила, что нынешний кризис должен подтолкнуть европейские страны к снижению энергетической зависимости от России. По ее словам, страны могут вместе выступить против "Северного потока – 2".

Она заявила, что этот газотранспортный проект "рискует подорвать европейскую безопасность, позволив России усилить контроль над странами, зависящими от ее газа, несмотря на то, что пандемия напоминает о важности наличия разнообразных цепочек поставок, чтобы избежать стратегической зависимости от ненадежных партнеров".